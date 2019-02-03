ERKEK CİNSELLİĞİNİN ÖZELLİĞİ NEDİR? Erkekler esasen aktif eşli cinsel yaşantıları başladığında boşalma süreleri oldukça kısadır. Tek eşli ilişkilerde zaman içerisinde kişinin boşalma süresi uzar, yani boşalmasını denetleyebilir hale gelir. Erkek cinselliğinin bir başka özelliği ise boşalma yaşadıktan sonra, yeni bir cinsel birleşme için belirli bir zamana ihtiyaç duyulmasıdır.

Erken boşalma, çiftlerin cinsel hayatındaki mutluluğun önüne geçen, tedavi edilmesi gereken bir sorun. ancak çoğu zaman görmezden geliniyor. Psikiyatri Uzmanı Yar. Doç Dr. Rıdvan Üney bu sorunla ilgili önemli bilgiler veriyor...