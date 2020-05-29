Cinsel fantezi için anlaşılan iki adam yanlış adrese gitti; mahkemelik oldu

Avustralya’nın Yeni Güney Galler eyaletinde yaşayan bir kişi, geçen yıl temmuz ayında ‘cinsel fantezi için’ internet üzerinden iki adamla anlaştı. Ancak ‘ayarladığı’ ikili yanlış adrese gitti ve mahkemelik oldu. Hakim karşısına çıkan ikiliden biri beraat etti.

Griffith kenti yakınlarında yaşayan bir adam, Facebook’ta, 5 bin Avustralya doları (22 bin 700 lira) karşılığında iki kişiyle anlaştı ve evinin adresini verdi. Ancak, kısa süre sonra 50 kilometre mesafedeki başka bir adrese taşındı ve onlara yeni adresi vermeyi unuttu. İkili, adamla anlaştıkları tarihte kendilerine verilen adrese gitti. Eve sabah saat 06:15’te habersiz girince de başları derde girdi.

Evin yeni sahibi uykudan uyandığında yatağının başında iki yabancıyı gördü. Onlar, ‘müşterileri’nin adını söyledi ancak kısa süre sonra ortada bir yanlışlık olduğu anlaşıldı. İkili, özür dileyerek evde ayrıldı; müşterileriyle yine Facebook aracılığıyla iletişim kurarak yeni adresini öğrendi ve oraya gitti.

Ancak, ilk adresteki adam şikayet edince kısa sürede polis izlerini buldu ve müşterinin evinin kapısını çaldı. Otomobilde pala ve silah bulundu.

Davada sözkonusu olan şeylerin alışılmışın dışında olduğunun altını çizen hakim, eve girerken kötü bir niyetleri olmadığını belirterek ikiliden birinin suçsuz olduğuna hükmetti. Başka birkaç suçtan daha yargılanan diğerinin ise önümüzdeki hafta hakim tekrar karşısına çıkacağı belirtildi.