  • BIST 2.490,17
  • Altın 902.042
  • Dolar 15.2648
  • Euro 16.072
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAGizemli Virüs Yayılıyor

Cinsel fantezi ölümle sonuçlandı! Boynuna doladığı hortum nedeniyle hayatını kaybetti

» »
Cinsel fantezi ölümle sonuçlandı! Boynuna doladığı hortum nedeniyle hayatını kaybetti
Cinsel fantezi ölümle sonuçlandı! Boynuna doladığı hortum nedeniyle hayatını kaybetti

İngiltere'de Sandra Moore isimli kadın, erkeklerin girmesi yasak olan motele gizlice erkek arkadaşını soktu. İkili burada birlikte olmaya başladıktan sonra genç kadın fenalaşarak yaşamını yitirdi. Erkek ise odadan kaçtı. Genç kadının cinsel fantezi amacıyla duş hortumunu boynuna doladığı ve nefessiz kalarak hayatını kaybettiği belirtildi.

İngiltere'de Sandra Moore adlı kadının başına gelenler kan dondurdu. Daha önce hayat kadını olarak çalışan ancak son zamanlarda hayat kadınlığı yapmayı bırakan Moore, erkeklerin girişinin yasak olduğu bir motelde kalmaya başladı.

ERKEK ARKADAŞINI GİZLİCE SOKTU

Moore, otel yönetimi ve yetkililerinden gizli olarak erkek arkadaşını odasına soktu. İkili burada cinsel ilişkiye girmeye başladıktan sonra genç kadın fenalaşarak hayatını kaybetti. Erkek ise odadan kaçtı.

 

GÖRGÜ TANIKLARI ANLATTI

Motelde diğer odada kalan kadınlar, Moore'nin odasından çıkan bir erkeği gördüklerini ifade etti. Polis ekipleri de olay yerinde gerçekleştirdikleri incelemenin ardından konuyla ilgili tespitlerini açıkladı.

BOYNUNA HORTUM BAĞLAMIŞ

İnceleme sonucunda genç kadının cinsel fantezi amacıyla duş hortumunu boynuna doladığı ve nefessiz kalarak hayatını kaybettiği belirlendi. Kadının ölümünde erkek arkadaşının ihmali olmadığı düşünülüyor. Konuyla ilgili araştırmalar sürüyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İngiltere’de hayat pahalılığı nedeniyle binlerce kişi yemeklerini azalttı09 Mayıs 2022 Pazartesi 10:02
  • Kuzey İrlanda'da Sinn Fein zaferinden sonra Birleşik İrlanda referandumu çağrıları08 Mayıs 2022 Pazar 19:35
  • Yerel seçimde hezimetin ardından Boris Johnson’ın koltuğu tehlikede08 Mayıs 2022 Pazar 12:58
  • Kraliçe 2. Elizabeth'in Platin Jübilesi: Harry ve Andrew balkon fotoğrafında yer almayacak08 Mayıs 2022 Pazar 08:51
  • Johnson’ın partisi 300’den fazla koltuk kaybetti07 Mayıs 2022 Cumartesi 11:43
  • Ticaret Odası Londra Temsilciği ofisi düzenlenen törenle açıldı “köprü olmaya geliyoruz”06 Mayıs 2022 Cuma 09:51
  • İngiltere'de sol fırtına esti.. İlk sonuçlara göre İşçi Partisi önde06 Mayıs 2022 Cuma 09:29
  • Büyük ikramiye kazanan çift hayalet peşinde05 Mayıs 2022 Perşembe 23:29
  • Kraliçe Elizabeth bahçe partilerine bu yıl katılmayacak05 Mayıs 2022 Perşembe 19:36
  • İngiltere yerel seçimler için sandık başında05 Mayıs 2022 Perşembe 10:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti