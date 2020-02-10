Uzmanlar, cinsel gücü artıran haplardan bulunan sildenafil bileşeninden güçlü bir doz alımında, üç haftaya kadar renk körlüğü yaşanabileceğine dair uyardı. 100 mg'lık en yüksek dozu alan az miktarda erkekler, 21 gün boyunca korkutucu yan etkilere maruz kalabilir. Uyarı, bir dizi hastanın sildenafil içeren ilaçları ilk kez kullandıktan sonra görsel sorunları olduğunu bildiren Türkiye'deki sağlık görevlilerinden geldi.

Uzmanlar, cinsel gücü artıran haplardan bulunan sildenafil bileşeninden güçlü bir doz alımında, üç haftaya kadar renk körlüğü yaşanabileceğine dair uyardı.