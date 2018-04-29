İnsanoğlu yaradılışı gereği üreme güdüsüne sahip varlıklardır. Cinsel yaşam her zaman istenildiği ya da beklenildiği düzeyde olmayabilir. Bu durumlarda ise bazı cinsel gücü artıran ilaçlar önerilir.



Ancak gerek sağlık durumu gerekse yaş durumu bu ilaçları kullanmaya müsait olmayabilir. Tüm bu şartlar müsait olsa bile kişi cinsel gücü artıran ilaçlar kullanmak istemeyebilir.



Her şeyin öncelikli çözümü doğallıktır. Doğal yöntemler kullanarak cinsel gücü artırmaya ne dersiniz? Hayat kurtarıcı cinsel gücü artıran gıdalar şu şekilde sıralanır…