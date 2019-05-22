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Cinsel hayatı renklendirme yolları neler

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Çiftlerin zaman zaman cinsel yaşamları monotonlaşabilir. Bu dönemlerde cinsel hayatı renklendirmenin yöntemlerini sıraladık.
Cinsel hayatı renklendirme yolları neler

Uzun ilişkilerde zaman zaman cinsel hayatın monotonlaşması çiftler arasında sorunların yaşanmasına neden olabiliyor. Ancak bu monotonluktan kurtulmak için bir kaç yöntemi deneyebilirsiniz. İşte cinsel hayatınıza renk katacak 4 öneri.

RANDEVLAŞIN!

İlişkinin ilk zamanlarına dönmek ve ilk zamanlarınızı bibirinize hatırlatmak için randevulaşabilirsiniz. Her ne kadar kulağa komik gelse de bu yöntem cinsel dürtülerinizi yeniden hayata geçirecektir.

FARKLI YERLERE GİDİN!

Evinizin dışında farklı yerlerde birlikte olmayı deneyin! Haftasonları partnerinizle küçük kaçamaklar yaparak tatile gitmeyi deneyebilirsiniz. Böylelikle hem birlikte farklı yerler keşfedebilir hem de seks hayatınıza anılar kazandırabilirsiniz. 

İLİŞKİYE OYUNCAKLARI DAHİL EDEBİLİRSİNİZ

Partnerinizinde seveceği şekilde ortak zevklerinizi belirleyerek cinsel yaşamınıza oyuncaklar ilave edebilirsiniz. Böylelikle cinsel birlikteliğinizi daha da heyecanlandırarak cinsel dürtülerinizi ortaya çıkarabilirsiniz.

UFAK FISILDAMALARA YER VERİN

Cinsel konuları konuşmanın en doğru yeri yataktır. Partnerinizin düşüncelerini öğrenmek veya bu tarz konuları konuşmak için ufak fısıldamalar seks hayatınıza şehvet katacaktır. Cinsellikte denemek istediğiniz şeyleri söyleyebilir ve onun düşüncelerini rahatlıkla sorabilirsiniz.

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