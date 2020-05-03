Cinsel hayatına da ‘sosyal mesafe’ giren çiftlere uzmanlardan öneriler

“Önümüzdeki sene ‘bebek patlaması‘ yaşanabilir.” Dünyanın çoğu ülkesinde corona virüsü nedeniyle mart ayı başında henüz yeni evlere kapanmalar başlamışken, uzmanların tahmini bu yöndeydi. Ancak yaklaşık iki ay sonra küresel bir pandeminin sanıldığı gibi afrodizyak etkisi yaratmadığı anlaşıldı.

Online perakende şirketi On Buy’ın araştırmasına göre çiftlerin neredeyse yarısı tecrit sırasında daha az cinsel ilişki yaşadığını söyledi. 18-45 yaş arası 1360 kişinin katıldığı ankette kadınların yüzde 41 mevcut cinsel hayatından memnun olmadığını belirtirken, yüzde 60’ı cinsel hayatını ‘renklendirmeye‘ ihtiyacı olduğunu söyledi.

Öte yandan, prezervatif markası Durex’e göre satışları önemli ölçüde azaldı. Markanın bünyesinde olduğu Reckitt Benckiser şirketinin üst düzey yöneticisi Laxman Narasimhan Britanya ve İtalya’da tecrit öncesine göre çok daha az cinsel birliktelik yaşandığını açıkladı.

Independent’a konuşan cinsellik terapisti Janice Hiller’a göre bu nöro-kimyasal bir durum. Korktuğumuzda ya da anksiyete hissettğimizde sinir sistemimiz bizi bir savaşa hazırlıyor. Vücut kendini koruma moduna alıyor. Cinsellik yaşama isteği içinse sinir sisteminin başka bir kısmının devrede olması gerekiyor.

Ayrıca aynı eve kapanan çiftler için fazla aşina olma da söz konusu. Kendilerine ait alanları ve zamanları kalmayan çiftlerin birbirini özlemesi ve arzulaması durumu da ortadan kalkıyor. “Yeterince mesafe yok” diyen Hiller azalan cinselliği bir başka nedenini de şöyle açıklıyor: “Dışarı çıkmanın, arkadaşlarımızla görüşmenin olumlu etkilerinden de mahrum kalıyoruz. Bunları yaptığımız zaman daha mutlu ve motive olmuş hissederiz. Eve geldiğimiz bu hissi de yanımızda getirir ve partnerimizle paylaşmak isteriz. Cinsellik arzulamak, kendimizle ve ilişkilerimizle ilgili nasıl hissettiğimizle yakından ilgili bir durum. Bu deneyimleri yaşayamayınca kendimizi o kadar iyi hissedemiyoruz”.

Aynı zamanda popüler dizi ‘Sex Education‘ın senaryo ekibinde danışman olarak çalışan seks uzmanı Alix Fox da birçok kişinin karantina stresiyle cinsellik isteğinin tepetaklak olduğu konusunda hemfikir. Fox şöyle dedi: “Sevdiklerimizin sağlığı için endişeleniyor olmak, ekonomik istikrarsızlık, iş güvencesinin olmayışı… Kısacası pandemik panik afrodizyak etkisi yaratmıyor.”

Fox, doğum kontrol yöntemlerine erişim konusunda sıkıntı yaşayan kadınların hamile kalma riskini göze almak istememesinin de cinselliğin azalmasında rol oynadğını dile getiriyor.

Uzmanlar azalan istekle birlikte zor günler geçiren cinsel hayatlarını yeniden ‘eski güzel günlerine’ kavuşturmak isteyenler için şu önerileri sıralıyor:

Kendinizi salmayın

En bariz öneri gibi görünmekle birlikte görünüşünüzle ilgili endişelenmeyi bırakmak temel sebeplerden biri olabilir. Janice Hill “Evde bütün gün pijamalarınızla ya da spor kıyafetlerinizle takılmayı bırakın” diyor.

“Çok yüzeysel bir öneri gibi görünebilir ama kişisel bakımınız ihmal etmeyin” diyen Hill, kendimizi ne kadar iyi hissedersek seksle ilgili de iyi hissetme ihtimalimizin de o kadar arttığını söylüyor.

Konuşun

Partnerinizle duygusal olarak sorun yaşıyorsanız bu muhtemelen seks hayatınıza da yansıyacaktır. Alix Fox işleri yeniden olumlu ve güvenli bölgeye taşımanın yolunun tutkulu bir konuşma başlatmaktan geçtiğini düşünüyor: “Hislerinizi ve altında yatan nedenleri kategorize etmeniz kafanızı toparlamanıza yardımcı olacaktır. Böylece aşı bulunması ya da yeterince solunum cihazı olmamasıyla ilgili korkularınızın acısını partnerinizden çıkarmamış olursunuz. Bu tür konuşmaları her iki tarafında yatıştığı ve umutlu hissettiği anda bitirmek en doğrusu”.

‘Küçük sürprizler’e devam

Tecritte yaşadığımız şu günlerde tekdüzeliğe hapsolmak çok daha kolay. Hiller bunu önlemek için ilişkinize biraz sürpriz elementler katmayı öneriyor. Özel olarak hazırlanmış randevu akşamları düzenlemeyi tavsiye eden Hill danışan bir çiftinin sırayla birbirine yemek hazırlayıp partnerine özel davetiye göndererek sürpriz yaptığını anlatıyor.

Oyuncaklardan yardım alın

Seks oyuncakları satışlarının ‘corona‘ günlerinde patladığını hatırlatan Fox yeni bir şeyler arayışında olan sıkılmış çiftlere bu oyuncakların yardımcı olabileceğini söylüyor. Bu oyuncakları merak eden ve ‘ölmeden önce yapılacaklar‘ listesinde bulunduran çiftler için de denemek için en uygun zaman olduğunu belirtiyor.