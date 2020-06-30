Cinsel hayatta mutlu olmanın 10 sırrı

ve keyifli bir cinsel yaşam pek çok kişiye bir şans veya tesadüf gibi geliyor. Sanki nereye baksak cinsel hayatlarından şikayetçi olan çiftlere rastlıyoruz. Ancak aslında cinsel hayatta mutlu olmak mümkün. Bu her iki partnerin de katılımı ve gayretiyle başarılıyor. İşte cinsel hayatta mutluluğu yakalayan çiftlerin sırları..

1. Kendi mutluluklarına odaklanıyorlar: Cinsel hayatta herkesi mutlu eden farklı bir rutin var. Cinsel ilişki sıklığı, cinsellik öncesinde, sırasında ve sonrasında yapılan yaklaşımlar, seks sırasında hoşlanılan veya tercih edilmeyen cinsel davranışlar her çift için ayrı. Cinsel hayatta mutlu olan çiftler kendi mutluluklarına odaklanıyor, başka çiftlerin cinsel hayatlarını kendilerine kısas almıyorlar.



2. Seksi öncelik yapıyorlar: Uzun süreli ilişkilerde cinselliğin hayattaki önceliği değişebiliyor. Hayat koşuşturması, iş-aile sorumlulukları, vakitsizlik, ilişki çatışmaları, uykusuzluk gibi nedenlerle cinselliğin önemi azalabiliyor. Çift cinsellikte eski duyduğu heyecanı kaybedebiliyor. Cinsel hayatta mutlu çiftler işte tüm faktörler içinde cinselliği yine de öncelik yapmayı başarıyorlar.

3. Değişikliği seviyorlar: Cinsel hayat zaman içinde rutinleşebiliyor. Seks eski heyecanı kaybedebiliyor. Partnerin arzuladığı ve sevdiği davranışlar da zaman içinde değişebiliyor. Bu durumda beyinde cinsellik sırasında salgılanan ödül ve mutluluk hormonları düşüşe geçiyor.



4. Erotizmi tetikliyorlar: Erotik hislerin şiddetli, yoğunluğu uzun ilişkilerde düşebiliyor. İşte cinsel hayatta mutlu çiftler bu erotik hisleri tetiklemeyi keşfediyor. Herkesi erotik yönden etkileyen farklı bir motivasyon var. Bu bazen bir mesajlaşma, bazen bir bakışma, bazen de erotik bir masaj olabiliyor. Erotik hisleri birbirine hatırlatıp, hayatlarının bir parçası yapan çiftlerin seks heyecanı daha yüksek...