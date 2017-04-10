Cinsel içerikli oyunlar hızla yayılmaya başlıyor!

Japonya'da fazlaca tutulan cinsel içerikli oyunlar yavaş yavaş dünyaya yayılmaya başlıyor. Japonca seks oyunları hızla diğer dillere çevriliyor.

Japonya’da bir hayli popüler olan cinsel içerikli oyunların sınırları Japonya’yı aşmış durumda. ShiftDelete’de yer alan habere göre, Japonya’nın popüler cinsel içerikli oyunları Avrupa ve Amerika’da tutunmaya çalışıyor.

MİLYONLARCA DOLARLIK SEKS OYUNU YATIRIMI

Japonca olan bu oyunlar için şirketler milyonlarca doları oyunları çevirmeye harcıyor. SuperHippo isimli bir yerelleştirme firması tarafından kurulan 50 kişilik ekip çevirilere devam ediyor. Seks içerikli oyunlar arasında en çok rağbet görenler, rol yapma oyunları ve randevu simulasyonları. Web üzerinden erişilen oyunların batıdaki oyuncu sayısı 1 milyonu geçmiş durumda.