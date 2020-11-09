Cinsel içerikli sitelere çıplak fotoğraflarını sattığı ortaya çıkan bakı
Sophie Broomfield isimli bakımevi çalışanı kadın, ekstra para kazanmak için cinsel içerikli sitelere iç çamaşırlı ve çıplak fotoğraflarını satmaya başladı. Bu işi çalıştığı yerden gizli yapan Sophie, insan kaynaklarının detaylı araştırması sonucu çok sevdiği işinden oldu.
İngiltere'de yaşayan Sophie Broomfield isimli kadının, çalıştığı bakımevindeki insan kaynaklarının hakkında yaptığı araştırma sonrasında yetişkin sitelerine iç çamaşırlı ve açık fotoğraflarını sattığı ortaya çıktı.
09 Kasım 2020 Pazartesi 23:00
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