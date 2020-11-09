Sophie Broomfield isimli bakımevi çalışanı kadın, ekstra para kazanmak için cinsel içerikli sitelere iç çamaşırlı ve çıplak fotoğraflarını satmaya başladı. Bu işi çalıştığı yerden gizli yapan Sophie, insan kaynaklarının detaylı araştırması sonucu çok sevdiği işinden oldu.