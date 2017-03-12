Cinsel ilişki başınızı ağrıtıyorsa…

Cinsel ilişki sırasında açığa çıkan baş ağrısı özellikle erkeklerin korkulu rüyası. Bazen tehlikeli olabilen orgazmik baş ağrılarına yönelik önlemler almak mümkün...

Cinsel ilişki sırasında ‘Orgazm baş ağrısı’ yaşayanların sayısı oldukça fazla. Baş ağrısı ilişki sırasında ya da orgazmla ortaya çıkabilir. Bu baş ağrıları çoğu zaman sorun teşkil etmezken bazen tehlikeli durumlara da yol açabilir. Okan Üniversitesi Hastanesi Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Okan Bölükbaşı orgazmik baş ağrısı konusunda sık sorulan, “Çeşitleri, etkileri nelerdir? cinsel ilişki ile baş ağrısı yaşayanlar ne yapmalıdır?” sorularını cevapladı.

ORGAZMİK BAŞAĞRISI NEDİR?

Cinsel ilişki sırasında görülen bir başağrısı türüdür. Tıpta ‘Coital Cephalgia’ ya da ‘Orgazmik başağrısı’ olarak bilinir. Cinsel ilişkinin ön sevişme dönemi ya da daha sıklıkla orgazm döneminde görülür. Başlangıçta künt bir ağrı iken orgazma yakın dönemde keskin bir ağrı şeklinde hissedilebilir. Hastanın yaşadığı korku ve ağrının şiddeti, ilişkiden kaçınmasına yol açabilir. Mastürbasyon ve boyun ya da yüz kaslarının ani kasılmasına neden olan olaylar da, bu tür ağrıları tetikleyebilir.

KİMLERDE GÖRÜLÜR?

Hem erkek hem de kadınlarda görülebilir ancak erkeklerde rastlanma sıklığı daha fazladır. Hastalar utandıkları için bu şikâyetlerini hiç dile getirmediklerini belirttiler. Bu nedenle önceden bu hastalığın görülme sıklığı yüzde 1 olarak biliniyordu. Ancak tıp çevrelerinde yüzdenin bu rakamın üstünde olduğu düşünülüyor.

TEHLİKELİ MİDİR?

Bu tür ağrılar, migren türü başağrılarının yakın akrabasıdır. Ancak nadiren bir beyin damar yırtılması bu tür ağrılara (ilk dakikalarda) yol açabilir. Kafa ya da beyin içinde kan birikimi gelişebilir ki bu durum ani ölüm nedenleri arasındadır. Cinsel ilişki başağrısı tanısı konulan hastalarda; bu duruma yol açabilecek diğer ölümcül nedenleri bertaraf edebilmek için, hiç olmazsa bir kez beyin MR incelemesi yapmak gerekir. Yine de zeminde ölümcül bir sorun bulunması olasılığı oldukça düşüktür.

İLERİ İNCELEME GEREKİR Mİ?

Cinsel ilişki başağrısının beyin kanaması ya da beyin damar yırtılması gibi ölümcül bir sorunun işareti olup olmadığının anlaşılması için MR ile beyin ve beyin damarlarının incelenmesi tıbben gereklidir. Hastalar tanının doğrulanması için bir nöroloğa başvurmalıdır.

TEDAVİSİ MÜMKÜN MÜ?

Tedavisi oldukça basit ve ucuzdur. Migren kriz tedavisinde kullanılan ilaçlarla kolaylıkla yapılabilir. Bazı hastalarda ağrı orgazmdan hemen sonra olur ve birkaç saat dinlenme ile geçer. Nadiren, üç dört gün düşük şiddette devam ettiği görülebilir.