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Cinsel ilişki esnasında çorap giyerseniz…

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Cinsel ilişki esnasında çorap giyerseniz…
Yatakta çorap giymenin hiçbir çekiciliği olmadığını düşünebilirsiniz. Ama iç çamaşırınızdan çok daha etkili olacak.

Kulağa tuhaf gelse de, eğer anne ve baba adayları cinsel ilişkileri sırasında çorap giyerse, hamile kalma şansları artıyor. Bunun sebebi de vücudu sıcak tutarak hormonların daha hareketli olmasına yardımcı olması deniliyor.

Öksürük şurubunun hamileliğe etkisi

Bazı kadınların öksürük şurubunu, hamilelik için harika bir ilaç olarak gördüğünü biliyor muydunuz?

Öksürük şurubu, boğaz ve sinüslerdeki mukusları azalttığı için nefes almayı kolaylaştırır. İlginç olanı ise rahim boynundaki mukuslarda da işe yaramasıdır. Bu da hamile kalma sürecini hızlandırmaya yardımcıdır.

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