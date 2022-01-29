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Cinsel İlişki Sırasında Podcast Programı Kaydeden Çift: Diğer İnsanlara Yardım Ediyoruz

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Cinsel İlişki Sırasında Podcast Programı Kaydeden Çift: Diğer İnsanlara Yardım Ediyoruz
Cinsel İlişki Sırasında Podcast Programı Kaydeden Çift: Diğer İnsanlara Yardım Ediyoruz

İngiltere'de yaşayan bir çift, geçen yılın nisan ayından bu yana cinsel deneyimlerini kendilerine ait bir podcast yayınında dinleyicilerle buluşturuyor.

Çift, 200 bine yakın kişi tarafından indirilen kayıtlarla, başkalarının cinselliklerine yardımcı olduklarını öne sürüyor.

İngiltere'nin Sussex kentinde yaşayan 37 yaşındaki 'şifacı' Lacey Haynes ve 40 yaşındaki 'yaşam koçu' eşi Flynn Talbot, katıldıkları bir televizyon programının ardından eleştirilerin odağı haline geldi.

Söz konusu eleştirilerin nedeni ise kendilerini 'şifacı' ve 'yaşam koçu' olarak tanıtan çiftin cinsel hayatlarını kaydettikleri Podcast yayınıyla herkesin erişimine açması.

 

TEŞHİRCİ ELEŞTİRİSİ

Sputnik'te yer alan habere göre; birçok sosyal medya kullanıcısı, herkesin dinleyebileceği bu podcast yayınlarına çocukların erişebilecek olmasının yaratacağı problemlere dikkat çekti ve çifti 'teşhirci' olarak nitelendirdi.

10 yıldan fazla bir süre önce tanışan çift, İngiltere'de yayın yapan This Morning programına katıldı. Cinsel hayatlarının başlarda oldukça ateşli ve yoğun olduğunu ancak iki çocuktan sonra biraz sıradanlaştığını söyleyen çift, bu sayede hayatlarının geri kalan döneminde bu şekilde devam etmek istemediklerine karar verdiklerini ifade etti.

 

KAZANÇ KAPISI HALİNE GETİRDİLER

Bu kararı aldıktan sonra cinsel yaşamlarını canlı tutmak amacıyla daha fazla çaba göstermeye başladıklarını belirten çift, diyet ve egzersizle birlikte bu konu hakkında kitaplar okumaya ve libidolarını artırmalarına yardımcı olmak için yoga yapmaya karar verdiler.

Kendi cinselliklerini iyileştirmek adına çıktıkları bu yolda çift, öğrendiklerini başkalarıyla paylaştıkları bir projeyi de hayata geçirdiler.

İlişkilerini iyileştirmenin yanı sıra, bu 'eğitim' sürecini bir kazanç kapısı haline getiren çift çevrimiçi kurs ve 'yaşam koçluğu' servisi de sunuyor.

Cinsel paylaşımlarını kayıt altına alan çift, hem kendi hem de başkalarının cinselliklerini iyileştirdiklerini iddia ediyor.

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