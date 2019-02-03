Çeşitli araştırmalar seksin sadece zevk veren bir deneyim değil sağlık açısından egzersizlerle bile karşılaştırılabilecek faydaları olduğunu gösteriyor. Hatta seks ve egzersize verilen fizyolojik tepkiler oldukça benzer.

Yapılan araştırmalar sonucunda cinsel ilişkinin sadece zevk veren bir eylem olmadığını sağlık açısından da faydalı olduğu ortaya çıktı. Fizyoterapi ve Egzersiz Bilimi Profesörü Kevin Netto, cinsel ilişkinin sağlık açısından katkılarını açıklıyor.