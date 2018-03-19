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Cinsel ilişkiden önce sakın bunu yapmayın

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Seksten önce yapılması gerekenler, seksten sonra yapılması gerekenler diye birçok efsanevi sözler duyuyoruz. Doğru diye yapılan yanlışları açıklıyoruz.
Cinsel ilişkiden önce sakın bunu yapmayın

Kadınlara seksle ilgili sıklıkla verilen bazı önerilerin aslında yanlış ve zararlı olduğu ortaya çıktı. Verilen bazı tavsiyeler birbiriyle çelişkili olabiliyor hatta bazıları tamamen uydurmaca. Şimdi size faydalı ipuçları vereceğiz.

Kadınlara idrar yolu enfeksiyon riskini azaltmak için cinsel ilişkiden önce mesanenin boşlatılması gerektiği söylenir. Ancak uzmanlara göre bu kesinlikle yapılmamalı, aksine cinsel ilişkiden sonra mesane boşaltılırsa idrar yolu enfeksiyonu kapılmaz.

Neden seks sonrası idrar yapmalıyız?

Seks sırasında vajinadaki bakteriler üretra içine zorla sokulabilir. İdrar yapmak bakterileri atabilir bu yüzden cinsel ilişkiden sonra mesaneyi boşaltmak sağlıklıdır.
İdrar yolu enfeksiyonu nasıl önlenir?

Uzmanlara göre, hamile kalmak için diyafram kullanmak, diyaframın mesaneye baskı yaparak tamamen boşaltılmasını önleyebileceğinden, idrar yolu enfeksiyonunu arttırabilir.
Tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonunuz varsa ve bir diyafram kullanıyorsanız, başka bir hamile kalma yöntemine geçmeyi düşünmelisiniz.

Prezervatif kullanımı, sperm öldürücü yağlar da idrar yolu enfeksiyonuna neden olabilir. sık sık idrar yolu enfeksiyonu geçiriyorsanız yağ içermeyen ilaç kullanmayı deneyin.

İdrar yolu enfeksiyonu kapmamak için dikkat edilmesi gerekenler

Dehidrasyonu önlemek için bol miktarda su için ve idrar yollarınızdaki bakterilerden kurtulun.
İdrar yapma ihtiyacını hissettiğinizde tuvalete gidin.
Vajinal bölgeyi önden arkaya doğru silin.
Her gün vajinanızı yıkayın ve seks yapmadan önce temizliğine özen gösterin.
Mesaneyi seks yaptıktan sonra boşaltın.

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