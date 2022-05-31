Cinsel ilişkinin ardından sakın bunu yapmayın!
Tuvaleti kullanmayı unutmayın
Cinsel ilişkinin hemen ardından mesanenin boşaltılması, özellikle kadınlar için oldukça önemli. Los Angeles'ta Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olarak çalışan Dr. Allison Hill ve Dr. Yvonne Bohn, cinsel ilişki yaşamanın vajinada bulunan bakterilerin üriner sisteme ulaşmasında etkili olabileceğine dikkat çekerek, cinsel ilişki sonrasında tuvaleti kullanmanın önemine vurgu yaptı.
Uzmanlar cinsel ilişki sonrası edinmeniz gereken 8 alışkanlığı anlattı. Doğru bilinen yanlışları hayatımızdan çıkarmamız gerektiğine vurgu yapan uzmanlar, çiftlerin özellikle ilişkiden sonra TV'ye yada telefona sarılmaması gerektiğini söylüyor.
31 Mayıs 2022 Salı 22:22
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