Tuvaleti kullanmayı unutmayın

Cinsel ilişkinin hemen ardından mesanenin boşaltılması, özellikle kadınlar için oldukça önemli. Los Angeles'ta Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olarak çalışan Dr. Allison Hill ve Dr. Yvonne Bohn, cinsel ilişki yaşamanın vajinada bulunan bakterilerin üriner sisteme ulaşmasında etkili olabileceğine dikkat çekerek, cinsel ilişki sonrasında tuvaleti kullanmanın önemine vurgu yaptı.