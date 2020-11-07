Çin'in Guangxi Zhuang Autonomous eyaletinde acil servis hemşiresi olarak çalışan 25 yaşındaki Li Fengping isimli hemşire, kumar bağımlılığı yüzünden aynı hastanede çalışan ortopedi doktoru Luo Yuanjian ile haftada üç defa ilişkiye girme karşılığında anlaştı.

Çin'de acil serviste çalışan bir hemşire, kumar bağımlılığı yüzünden hastane doktorundan borç aldı. Doktor, borcu cinsel ilişkiye girme şartıyla verdi. Daha sonra hemşireye bununla ilgili şantaj yapan doktor, canından oldu.