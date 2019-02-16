1. Cinsel dürtünüz azalmaya başlar Ne kadar uzun süre cinsel bir ilişkiye girmezseniz, bununla doğru orantılı olarak cinsel dürtünüz gitgide azalacaktır. Bildiğiniz üzere kapı kapıyı açar, yani cinsel dürtünüz arttıkça cinsel bir birliktelik yaşamaya çalışma çabanız da, yine doğru orantılı olarak, azalcaktır.

Uzmanlar tarafından yapılan bir araştırmaya göre, uzun bir süre boyunca cinsel bir ilişkiye girmemek, vücudunuzda sizin fark edebileceğinizden daha fazla etkisi oluyormuş.