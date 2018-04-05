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Cinsel isteksizliğin tedavisi var

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Cinsel yaşamınıza darbe vuran ve sizi sorgulatan cinsel isteksizlik konusuna önemli açıklama.
Cinsel isteksizliğin tedavisi var

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Mine Tüzel, bireylerin ruhsal sağlığını önemli ölçüde etkileyen cinsel işlev bozukluklarının tedavi edilebilir hastalıklar olduğunu belirterek, nedenleri ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi.

 

Op. Dr. Mine Tüzel, “Cinsellikle ilgili sorunlar bireysel bütünlüğün bozulmasına yol açarak, bireylerin ruhsal ve sosyal sorunlar yaşamasına sebep oluyor. Cinsel işlev bozuklukları; cinsel istek bozuklukları, cinsel uyarılma bozuklukları, orgazmla ilgili bozukluklar, cinsel ağrı bozuklukları olmak üzere 4 grupta ele alınabiliyor” dedi.

Kadınlarda cinsel işlev bozukluklarının biyolojik, psikolojik ve bireysel birçok faktörden etkilenen karmaşık bir durum olduğunu belirten Tüzel, cinsel sağlığı bozan nedenlerin iki başlıkta toplanabileceğini söyleyerek şu bilgileri verdi: “Organik nedenler arasında damar hastalıkları, hipertansiyon, şeker, kronik hastalıklar vs., ilaç kullanımı (yan etkileri), alkol ya da uyuşturucu madde kullanımı bulunuyor. Partnerle (eş) ilişki sorunları, depresyon, anksiyete bozuklukları, kişilik özelliklerinin etkisi vs. psikolojik nedenleri oluşturuyor. Ancak genellikle ortaya çıkan sorunda her zaman saf bir sınıflama da yapılamayabiliyor. Sorunun oluşumunda her iki etken de (organik ve psikolojik) birlikte olabiliyor.”

İlaç tedavisi de mümkün psikolojik tedavi de

Özellikle evlilikte eşlerin iletişimlerini, yakınlaşma ve paylaşımlarını olumsuz yönde etkileyen bozuklukların menopoz döneminde ise hormonal yetersizliğe bağlı vajinal kuruluk olarak kendini gösterebileceğini belirten Op. Dr. Mine Tüzel, “Menopoz döneminde oluşan kuruluk sonucunda cinsel isteksizlik, orgazm olamama gelişebiliyor. Bu durumlar için çeşitli tedavi yöntemleri mevcut” dedi.

Tedavi süreciyle ilgili “İlk değerlendirmede sorunun psikolojik ya da fiziksel olup olmadığına bakılıyor. İlgili hekimlerce gerekli konsültasyonlar yapılarak, tanı yöntemleri uygulanıyor ve tedaviye başlanıyor. Tedavi yöntemleri arasında ilaç tedavileri, psikolojik tedaviler, cinsel tedaviler ve ameliyatlar sayılabiliyor” şeklinde konuştu.

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