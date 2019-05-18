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Cinsel istismar suçlamasıyla tutuklanan kişinin ev ve iş yeri kundaklandı

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Polis, iş yeri ve evi ateşe veren şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı
Cinsel istismar suçlamasıyla tutuklanan kişinin ev ve iş yeri kundaklandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, lise öğrencilerine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan kişinin ev ve iş yeri kundaklandı.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Camikebir Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, fotokopi işiyle uğraşan E.Ö., yanında çalışan K.Ç. isimli kadının iş yerine getirdiği lise öğrencisi kızlara uyku ilacı vererek cinsel istismarda bulundu.

Kızların ailelerinin şikâyeti ile gözaltına alınan E.Ö. ve K.Ç. işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Olayın duyulmasının ardından kimliği belirsiz kişi ya da kişiler gece saatlerinde E.Ö.’ye ait iş yeri ve evi ateşe verdi. Alevleri gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, ev ve iş yeri kullanılmaz hâle geldi.

Polis, iş yeri ve evi ateşe veren şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan, devam eden cinsel istismar soruşturması kapsamında ilçede 3 kişinin daha gözaltına alındığı bildirildi. (DHA)

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