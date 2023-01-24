Cinsel istismar suçlusu Ghislaine Maxwell: Epstein öldürüldü

Milyarder sevgilisi Jeffrey Epstein ile beraber seks ticareti yapmakla suçlanan Ghislaine Maxwell, hakkındaki 20 yıl hapis kararı sonrası ilk defa sessizliğini bozduğu röportajda ilginç açıklamalar yaptı.

ABD’de milyarder sevgilisi Jeffrey Epstein ile beraber seks ticareti yapmakla suçlanan ve 20 yıl hapse mahkum olan İngiliz sosyetesinin önde gelen isimlerinden Ghislaine Maxwell’in cezaevinden yaptığı açıklamalar gündem olmaya devam ediyor.

Hapis kararı sonrası ilk defa basına açıklamalarda bulunan Maxwell, Talk TV'yle röportajında, 2019'da hapishane hücresinde asılı halde ölü bulunan eski sevgilisi Jeffrey Epstein'in “cinayete kurban gittiğini” savundu.

61 yaşındaki eski sosyetik isim, “Bence öldürüldü. Şoke oldum ve bunun nasıl yaşandığını anlamaya çalıştım” diyerek cezaevi görevlilerinin Epstein'in ölümüne göz yumduğunu ifade etti. Pedofil olan eski sevgilisi için “Keşke onunla hiç tanışmasaydım” diyen Maxwell'in seks tarikatı davasının kurbanlarından özür dilememesi de dikkat çekti.

Maxwell, basının kendisini “zalim biri” olarak gösterdiğini ama bunun doğru olmadığını savundu.

KARARA İTİRAZ EDECEK

Öte yandan avukatları, eski sosyetik ismin hakkındaki hapis kararına itiraz etmeye hazırlandığını duyurdu.

Geçen yıl haziranda 20 yıl hapse mahkum olan Maxwell’ın birçok kurbanı, küçük yaşta Epstein-Maxwell çifti tarafından “seks kölesi” olarak kullanıldıklarını söyleyerek sosyetik isim için en ağır cezayı istemişti.

İngiliz medya baronu Robert Maxwell'in kızı olan ve bir dönem İngiliz sosyetesinin en gözde isimlerinden biri olarak ün kazanan Ghislaine Maxwell’in son olarak internet ve telefon paketleri satan bir call center’da saatte 1,24 dolar kazanmak için ders almaya başladığı ortaya çıkmıştı.