  • BIST 10012.72
  • Altın 3013.82
  • Dolar 34.8551
  • Euro 36.7254
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAAlmanya ve Fransa'da kriz: Avrupa Birliği'nin motoru tekliyor mu?

Cinsel istismar suçlusu Türkiye'ye iade edilecek

» »
Türkiye’de 15 yıl önce “çocuğun nitelikli cinsel istismarı” suçundan hapis cezasına çarptırılan ve geçtiğimiz Kasım ayında yakalanarak cezaevine gönderilen Hasan Hüseyin Karaca iade işlemleri tamamlanana kadar tutuklu kalması talebiyle mahkemeye çıkarıldı
Cinsel istismar suçlusu Türkiye'ye iade edilecek

Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarılan zanlı hakkında 20 gün ek süre verilirken, 31 yaşındayken, 15 yaşındaki kızla cinsel ilişkiye girdiği, bu nedenle yargılanarak, hapse mahkum edildiği öğrenildi.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru Buğra Madran, zanlının Türkiye’de çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğunu, Türkiye’nin iade talebi üzerine 11 Kasım 2024 tarihinde ülkeden çıkış yaparken Girne Turizm Limanında yakalandığını, mahkemeye çıkarılarak, iade işlemleri için 30 gün tutukluluk süresi alındığını söyledi. Polis, mahkeme tarafından verilen 30 günlük sürenin dolduğunu ancak iade işlemlerinin tamamlanmadığını belirterek, 20 gün ek süre istedi.

Mahkemede söz alan zanlı ise cezasını memleketi olan Mersin’in Silifke ilçesinde çekmek istediğini söyleyerek, “Hapis aldığımı biliyordum, bu yüzden gidiyordum” dedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 20 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • “Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Referandum (Değişiklik) Yasa Tasarısı” Resmi Gazete’de yayımlandı11 Aralık 2024 Çarşamba 11:48
  • Meteoroloji uyardı... Tozlu hava geliyor!11 Aralık 2024 Çarşamba 11:47
  • Hellimle ilgili değişiklikler Resmi Gazete’de11 Aralık 2024 Çarşamba 11:25
  • Hava sıcaklığı 19-22 derece dolaylarında seyrediyor11 Aralık 2024 Çarşamba 11:06
  • Tufan Erhürman: Kalkınma Planı öncesinde nüfus sayımı ve planlanması yapılması lazım11 Aralık 2024 Çarşamba 11:06
  • Cumhurbaşkanı Tatar: Yeni geçiş kapıları için görüşmeler yakında olacak11 Aralık 2024 Çarşamba 10:43
  • Üstel: Devletin hiçbir kuruşu kurultay için harcanmamıştır11 Aralık 2024 Çarşamba 10:42
  • Dikkat... Girne, Gazimağusa ve Güzelyurt’ta elektrik kesintisi!11 Aralık 2024 Çarşamba 10:40
  • Dolar ve Sterlin rekor tazeledi11 Aralık 2024 Çarşamba 10:12
  • Meclis kahvecisine 400 Bin TL borç...10 Aralık 2024 Salı 15:48
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti