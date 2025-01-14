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Cinsel istismar ve kaçak yaşama 4 yıl 6 ay hapis

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Lefkoşa’da yan yana bulunan 6-7 yaşlarındaki iki kız çocuğunu taciz ederek, cinsel istismar suçu işleyen 49 yaşındaki Oktay Tokgöz “Çocuğun Cinsel istismarı ve KKTC'de İkamet İzinsiz Bulunmak “suçlarından Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandi.
Cinsel istismar ve kaçak yaşama 4 yıl 6 ay hapis

Füsun Cemaller’in başkanlığında, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Tutku Candaş’dan oluşan heyetin verdiği kararı Yargıç Candaş okudu.   

Yargıç, sanığın 15 Mayıs 2024 tarihinde saat 18.30 raddelerinde Lefkoşa'da, Osman Pasa Caddesi üzerinde, cinsel davranışla ve her iki eli ile 6 yaşındaki kız çocuğunun beline sarılıp sol yanağını yaladığını, akabinde 7 yaşındaki kız çocuğunun her iki yanağını yalayarak eli ile karın bölgesini okşayıp özel bölgesini sıkıp okşayarak, cinsel istismar suçunu işlediğini belirtti.

Yargıç, sanığın yargılandığı tüm davaları kabul ettiğini, işlediği cinsel istismar suçunun azami 6 yıl hapis öngördüğünü ifade etti. Yargıç, cinsel suçların toplumu ve aileleri tedirgin ettiğini, bu suça maruz kalan çocuk ve gençlerde travmaya neden olduğunu dile getirirken, öngörülen cezasının caydırıcı olmadığını, yasamanın bu konuyu ele alması gerektiğini kaydetti. Son zamanlarda hem çocuklara hem de genel anlamda işlenen cinsel içerikli suçlarda artış olduğuna değinen yargıç,  böylesi ağır suçlarda ceza verilirken kamu yararının ön planla tutulması gerektiğini belirtti. Yargıç, sanığın akşamüzeri ailelerine ait dükkanların yanında oyun oynayan çocukları yanına çağırarak söz konusu suçları işlediğini, olay esnasında alkollü olduğunu ve olay anının güvenlik kameralarına açıksa yansıdığını ifade etti.  Sanığın savunmasında ikisi engelli 4 çocuğu olduğunu, kış aylarında KKTC’ye çalışmaya geldiğini söylediğini belirten yargıç,  “Çalışmak için ülkeye geldiğini söyleyen sanık hem alkollü bir vaziyette Lefkoşa’nın en işlek caddesinde böyle bir suç işliyor hem de ülkede kaçak yaşam sürüyor” dedi.

Yargıç, tüm olguları değerlendirdikten sonra sanığı 4 yıl 6 ay süjeyle hapse mahkum ettiklerini açıkladı.

 

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