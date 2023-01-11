  • BIST 4.728,88
  • Altın 1133.213
  • Dolar 18.7648
  • Euro 20.1796
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKABel fıtığında doğru sanılan 10 hatalı bilgi

Cinsel istismar ve şiddete uğrayan çocuklarda risk daha yüksek

» »
Doç. Dr. Yasemin Saygıdeğer, dünya genelinde cinsel istismara ve şiddete uğramış çocukların epigenetik verilerini derleyerek astım hastalığına yakalanma risklerinin yüksek olduğunu belirledi.
Cinsel istismar ve şiddete uğrayan çocuklarda risk daha yüksek

Uzmanlar, cinsel istismara uğrayan ya da aile içinde şiddet gören, ilgisiz bırakılan çocukların beynindeki stres hormonlarının çok fazla salgılanması sonucu epigenetiklerinin etkilendiğini söylüyor.

Epigenetik, DNA’nın kendisini etkilemese de kişiden kişiye ve duygu durumuna bağlı olarak ileride bazı hastalık genlerinin açılmasına neden oluyor. Tokat ya da ufak azarın dahi çocuğu kronik hastalığa sürükleyebildiği belirtiliyor.

ÇALIŞMA CAMBRIDGE ÜNİVERSİTESİ DERGİSİNDE

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yasemin Saygıdeğer de dünya genelinde cinsel istismara uğramış ve şiddet görmüş çocukların epigenetik verilerini derledi.

Biyoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde yaptığı meta analiz sonuçlarını açıklayan Saygıdeğer, “Dünyada genelinde istismara uğramış bütün çocukların datasını derledik ve hepsinin epigenetik verilerine ulaştık. Bu verilerin hepsini tek tek bilgisayara girdikten sonra cinsel istismara uğramış çocukların hangi genlerinin etkilendiğine yönelik bir analiz yaptık. Buna meta analiz deniyor. Bilimsel olarak en üst düzey araştırma örneğidir. Burada cinsel istismar ve aile içi şiddetin astım ile ilgili genlerde çok büyük değişikliklere sebep olduğunu belirledik. Çalışma ile cinsel istismara uğramış, aile içi şiddet görmüş, ilgisiz kalmış çocukların, refah koşullarda yaşamış çocuklara göre daha çok astım riski altında olduğu ortaya çıktı. 4 kişilik bir ekip ile 1 yılda tamamladığımız analiz, Cambridge Üniversitesi dergisinde yayımlandı” dedi.

MUTLULUK-MUTSUZLUK DA ETKİLİYOR

Bu durumun epigenetik ile ilişkili olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Saygıdeğer, “Epigenetik, DNA’nın kendisini değiştirmeden o genin aktif olup olmayacağını belirler. Bazı hastalıklarda genlerin önemli olduğunu biliyoruz. Yediğimiz gıdalar, uğradığımız duygu durum bozuklukları, rahat yaşam, beslenme türleri, sağlık durumu gibi nedenler bazı genlerin epigenetik düzenlemesini etkiliyor. Mesela; mutlu bir insanda astım ile ilgili bir gen kapalıyken mutsuz bir insanda açık hale gelebiliyor. Kişinin astım ile ilişkili inflamasyonu uyaran bir gen aktif olduğu için alerjenlerden etkilenip, astım atağına girme riski daha yüksek oluyor” diye konuştu.

STRES HORMONU KAYNAKLI 

Cinsel istismara ya da şiddete uğrayan çocukların epigenetiklerinin etkilenmesinin, beyinden salınan stres hormonlarından kaynaklandığını dile getiren Doç. Dr. Saygıdeğer, “Bu durum kişiden kişiye, toplumdan topluma ya da algıdan algıya değişiyor. Örneğin; şiddet uygulayan ebeveynin çocuğa hissettirdiği her şeyle ilgili beyinden salgılanan stres hormonlarının etkisiyle bu durum DNA’ya kadar gidip, bazı genlerin açılması ya da kapanmasını sağlıyor. Bu mekanizma da epigenetiği düzenliyor. Bizim çalışmamız cinsel istismar ve aile içi şiddetin astım ile ilgili genlerde çok büyük değişikliklere sebep olduğunu gösterdi ama aslında bu çocuklarda kanser olasılığı da artıyor. KOAH dediğimiz kronik hava yolu kapanması ile ilişkili hastalıkta da artış var. Bunla ilgili ileri çalışmalarımız sürüyor. Dolayısıyla özellikle kronik hava yolu hastalıkları olmak üzere çoğu hastalık epigenetik durum nedeniyle çocukluktan başlıyor diyebiliriz” dedi.

Çocukların duygu durumlarına göre, tokadın dahi beyindeki stres hormonu salınımını artırarak epigenetiği etkileyip, ileri yaşta hastalık nedeni olabileceği konusunda uyaran Doç. Dr. Saygıdeğer, aile içi şiddetin ve ev kazalarının da takip altına alınması, ailelere eğitim verilmesi gerektiğini söyledi. 

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Arıların ve böceklerin yok olması yılda 500 bin kişiyi öldürüyor10 Ocak 2023 Salı 14:48
  • BM’den korkutan rapor: Her 4 saniyede bir çocuk öldü10 Ocak 2023 Salı 13:08
  • Günlük burç yorumları (10 Ocak 2023)10 Ocak 2023 Salı 10:47
  • Kelliğin sırrı çözüldü… Tedavisi eski çağlara kadar uzanıyor09 Ocak 2023 Pazartesi 22:35
  • Günlük burç yorumları (9 Ocak 2023)09 Ocak 2023 Pazartesi 10:08
  • Ünlü isimleri de etkileyen o hastalık hakkında umut ışığı08 Ocak 2023 Pazar 23:48
  • Dünyanın en akıllı köpek cinsi belli oldu: Sonuç şaşırttı08 Ocak 2023 Pazar 23:00
  • Mutlu olmak istiyorsanız bu hataları yapmayın08 Ocak 2023 Pazar 21:45
  • The Guardian yazarı uzmana sordu: Uzun boylu olmak daha mı faydalı?08 Ocak 2023 Pazar 21:10
  • Haftalık burç yorumları (9 - 15 Ocak 2023)08 Ocak 2023 Pazar 19:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti