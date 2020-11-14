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Cinsel İstismar zanlısı mahkemeye çıkarıldı

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Hamitköy’deki evinde Eylül- Kasım ayları içerisinde 10 yaşındaki kız çocuğuna cinsel saldırı ve istismarda bulunduğu iddia edilen Ferhat Atalay, tutuklanarak, dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Cinsel İstismar zanlısı mahkemeye çıkarıldı

Hamitköy’deki evinde Eylül- Kasım ayları içerisinde 10 yaşındaki kız çocuğuna cinsel saldırı ve istismarda bulunduğu iddia edilen Ferhat Atalay, tutuklanarak, dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Detay Özel- Evrim Kamalı

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Adli Şubede görev yapan polis memuru Kazım Sevinç olayla ilgili bulguları aktardı. Sevinç, zanlı Ferhat Atalay’ın  "Çocuğun Cinsel İstismarı ve Cinsel Saldırı” meselelerinden methaldar olduğunu belirtti. Sevinç, zanlının Eylül - Kasım 2020 tarihleri arasında Hamitköy’de kendi ikametgahı içerisinde, ailesi ile birlikte misafir olarak bulunan 10 yaşındaki C. Ç’ye çeşitli tarihlerde cinsel davranışla cinsel organını okşamak ve dudağından öpmek suretiyle cinsel saldırı ve istismarda bulunduğu yönünde şikayette bulunulduğunu söyledi.

 

Polis memuru Kazım Sevinç, olayın 13 Kasım 2020 tarihinde polise rapor edilmesi üzerine tahkikat başlatıldığını dile getirerek, bunun üzerine zanlının Lefkoşa Kaza Mahkemesi'nden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını ifade etti. Sevinç, mesele ile ilgili olarak başlatılan tahkikatın henüz yeni olduğunu ve söz konusu olayın hassas bir nitelik taşıdığını, alınacak birçok ifadenin ve incelenecek cep telefonlarının bulunduğunu vurguladı. Zanlının serbest kalması halinde yapılacak olan tahkikata ve alınacak olan ifadelere etki etme olasılığının bulunduğuna dikkat çeken Sevinç, soruşturmanın sağlıklı yürütülebilmesi adına zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti. Sevinç, aynı zamanda zanlıya ait cep telefonu incelemelerinde bulunabilmek için de mahkemeye başvuruda bulundu.

 

Zanlı avukatı süreye itirazda bulunmazken bazı iddialarda bulunarak, müştekinin dedesinin başka bir meselede çocuk istismarı suçundan methaldar olduğunu, aile içerisinde cinsel konuların konuşulduğunu bu yüzden çocuğun psikolojik olarak bir travma yaşıyor olabileceğini savundu.

 

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar, soruşturmanın sağlıklı yürütülebilmesi adına zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

 

 

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