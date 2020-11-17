  • BIST 1.260
  • Altın 469,400
  • Dolar 7,7356
  • Euro 9,1802
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKABakan Pilli: Toplam 1748 test yapıldı, 4 pozitif vakaya rastlandı, 8 kişi taburcu edildi

Cinsel İstismar zanlısı mahkemeye çıkarıldı.Savunması pes dedirtti

» »
Hamitköy’deki evinde Eylül- Kasım ayları içerisinde 10 yaşındaki kız çocuğuna cinsel saldırı ve istismarda bulunduğu iddia edilen Ferhat Atalay, dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Cinsel İstismar zanlısı mahkemeye çıkarıldı.Savunması pes dedirtti

Hamitköy’deki evinde Eylül- Kasım ayları içerisinde 10 yaşındaki kız çocuğuna cinsel saldırı ve istismarda bulunduğu iddia edilen Ferhat Atalay, dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Detay Özel- Evrim Kamalı

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Adli Şubede görev yapan polis memuru Okan Özkoçak olayla ilgili bulguları aktardı. Özkoçak, zanlı Ferhat Atalay’ın  "Çocuğun Cinsel İstismarı ve Cinsel Saldırı” meselelerinden methaldar olduğunu belirtti. Özkoçak, zanlının Eylül - Kasım 2020 tarihleri arasında Hamitköy’de kendi ikametgahı içerisinde, ailesi ile birlikte misafir olarak bulunan 10 yaşındaki C. Ç’ye çeşitli tarihlerde cinsel davranışla cinsel organını okşamak ve dudağından öpmek suretiyle cinsel saldırı ve istismarda bulunduğu yönünde şikayette bulunulduğunu söyledi.

 

Polis memuru Okan Özkoçak, olayın 13 Kasım 2020 tarihinde polise rapor edilmesi üzerine tahkikat başlatıldığını dile getirerek, bunun üzerine zanlının Lefkoşa Kaza Mahkemesi'nden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını ifade etti. Özkoçak, zanlının tutukluluk süresince eşinin bir takım ciddi iddialarda bulunması üzerine cep telefonunun incelemeye alındığını mahkemeye aktardı. Özkoçak, mesele ile ilgili olarak başlatılan tahkikatın devam ettiğini ve söz konusu olayın hassas bir nitelik taşıdığını, alınacak birçok ifadenin ve incelenecek cep telefonlarının bulunduğunu vurguladı. Zanlının serbest kalması halinde yapılacak olan tahkikata ve alınacak olan ifadelere etki etme olasılığının bulunduğuna dikkat çeken Özkoçak, soruşturmanın sağlıklı yürütülebilmesi adına zanlının 6 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

 

Zanlı avukatı süreye itirazda bulunmazken bazı iddialarda bulunarak, müştekinin dedesinin başka bir meselede çocuk istismarı suçundan methaldar olduğunu, aile içerisinde cinsel konuların konuşulduğunu bu yüzden çocuğun psikolojik olarak bir travma yaşıyor olabileceği iddialarını yineledi.

 

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, soruşturmanın sağlıklı yürütülebilmesi adına zanlının 6 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

 

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İsveç Dışişleri Bakanlığı’ndan Dayanışma Evi’ne 98 Bin Euro Hibe17 Kasım 2020 Salı 16:19
  • Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne 15 Bin Tl’lik Yeni Ayakkabı Bağışı17 Kasım 2020 Salı 16:16
  • 21 Yaşındaki genç apartmandan düşerek hayatını kaybetti17 Kasım 2020 Salı 16:13
  • ÇADER önemli bir çevre projesine daha imza atıyor17 Kasım 2020 Salı 15:58
  • KSP: '' Şener Elcil Yalnız Değildir!''17 Kasım 2020 Salı 15:30
  • TAK’ın Merhum Müdürlerinden Kemal Aşık Yarın Anılacak17 Kasım 2020 Salı 15:10
  • Gönyeli Belediyesi’nden eğitime 160 tablet17 Kasım 2020 Salı 14:49
  • LTB’nin çocuklara yönelik atölye çalışmaları başladı17 Kasım 2020 Salı 14:48
  • Lefkoşa’da görev Çağın Özsoy’un17 Kasım 2020 Salı 14:43
  • “Maraş’ın daha fazla kapalı kalmasının anlamı kalmadı”17 Kasım 2020 Salı 14:41
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti