1-Aktif olun Sağlığınızı iyileştirmenin en iyi yollarından biri kardiyovasküler egzersizdir. Seks, kalp atış hızınızı artırabilir ancak düzenli egzersiz kalbinizi formda tutarak cinsel performansınıza büyük katkı sunar. Günde 30 dakika koşma veya yüzme gibi ter atma egzersizleri, libidonuzu artırmada harikalar yaratabilir!

Bütün geceyi yatakta sevişerek geçirmek istiyorsanız yalnız değilsiniz! Birçok erkek performanslarını artırmanın yollarını arıyor. Bunun için pek çok şey var ancak bunları kullanmadan uzun uzun sevişmeyi mümkün kılacak basit yolları da gözardı etmeyin...