Cinsel saldırı suçlamasıyla yargılanan Marilyn Manson'ın evine polis baskını

Aramanın, 15'ten fazla kadın tarafından cinsel saldırı ve fiziksel tacizle suçlanan Manson hakkında devam eden soruşturmalarla bağlantılı olduğu bildirildi

Los Angeles emniyet güçleri, dün sabah saatlerinde, cinsel saldırı suçlamasıyla yargılanan ABD'li müzisyen Marilyn Manson'ın evinde arama yaptıklarını açıkladı.

ABD'li şarkıcı Marilyn Manson'ın cinsel saldırı suçlamalarıyla ilgili hukuki süreç devam ediyor. Polis, 52 yaşındaki müzisyenin Los Angeles'taki evi için pazartesi günü bir arama emri çıkardıklarını ve o sabah bir arama yaptıklarını doğruladı.

Aramanın, 3 kez Altın Küre adayı olan Evan Rachel Wood da dahil olmak üzere 15'ten fazla kadın tarafından cinsel saldırı ve fiziksel tacizle suçlanan Manson hakkında devam eden soruşturmalarla bağlantılı olduğu bildirildi.

3 ayrı dava açıldı

Dedektifler, savcılığa getirilmeden önce incelemeye sunulacak medya depolama birimlerine ve sabit disklere zorla girdi ve el koydu. Pazartesi günkü baskın sırasında Manson evde değildi.

Manson şu anda, eski kız arkadaşı Ashley Morgan Smithline ve Game of Thrones oyuncusu Esmé Bianco da dahil olmak üzere, kendisi tarafından cinsel tacize uğradığını iddia eden kadınların açmış olduğu 3 ayrı davayla karşı karşıya.

Daha önce ABD'li müzisyen, kendisi hakkındaki tüm cinsel saldırı ve fiziksel taciz iddialarını inkar etmişti.

"Korkunç çarpıtmalar"

Manson, daha önce Instagram'da kendisine yöneltilen suçlamalara değinerek, yakın ilişkilerinin her zaman benzer düşünen ortaklarla tamamen rızaya dayalı olduğunu söylemiş ve kadınların iddialarını gerçekliğin korkunç çarpıtmaları olarak nitelendirmişti.