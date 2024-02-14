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Cinsel saldırı ve sarhoşluk... Cezaevi'ne gönderildi...

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Girne’de bir restoranda tanıştığı kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddia dilen H.E soruşturmanın tamamlanmasının ardından mahkemeye çıkarılarak, cezaevine gönderildi.
Cinsel saldırı ve sarhoşluk... Cezaevi'ne gönderildi...

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Kazım Sevinç mahkemede olguları aktardı.

Polis, 6 Şubat 2024 tarihinde saat 22.00 raddelerinde Girne' de Kale arkası olarak bilinen mevkide faaliyet gösteren bir restorana müşteri olarak giden zanlının, 298 promil alkol tesiri altında restoranda tanışıp, sohbet ettiği B.K. isimli kadına, tuvalete gidip ellerini yıkadığı sırada arkasına geçerek kalçasını sıkmak suretiyle cinsel saldırıda bulunduğunu söyledi.

Polis, meydana gelen olayın ardından yapılan şikayet üzerine zanlının tutuklanarak, hakkında “cinsel saldırı ve sarhoşluk” suçlarından soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Polis memuru, zanlının iki kez mahkemeye çıkarılarak hakkında 8 gün tutukluluk emri alındığını kaydetti.

Polis, bu süre içerisinde gerekli ifadelerin alındığını, kameraların incelendiğini ve soruşturmanın tamamlandığını belirtti. Polis memuru, ülkede turist olarak bulunan zanlının KKTC’de kalıcı bir bağı olmadığını ifade ederek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Evren Mürsel zanlının 15 günü aşmayacak süreyle cezaevinde tutuklu kalmasına emir verdi.

 

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