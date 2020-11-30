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Cinsel saldırı zanlısı mahkemeye çıkarıldı!

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Lefkoşa’da meydana gelen Çocuğun cinsel istismarı ve cinsel saldırı suçlarına methaldar olan zanlı Cumali Avşar dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Cinsel saldırı zanlısı mahkemeye çıkarıldı!

Lefkoşa’da meydana gelen Çocuğun cinsel istismarı ve cinsel saldırı suçlarına methaldar olan zanlı Cumali Avşar dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Detay Özel - Evrim Kamalı

 

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kemal Erdelhun olguları aktardı. Erdelhun zanlı Cumali Avşar’ın Çocuğun cinsel istismarı ve cinsel saldırı suçlarına methaldar olduğunu belirtti.  Polis, zanlının 2020 Ekim ayı içerisinde Lefkoşa'da Marmara bölgesi Nazım Oto Elektrik Dükkanı içerinde misafir olarak bulunduğu sırada çırak olarak çalışan U. Ş (E-14-)'yi boynundan ve dudaklarından öpüp, yine eliyle kalçasını sıkıp cinsel saldırıda bulunduğunu ve çocuğun ilk şikayeti ustasına yaptığını belirtti. Polis, olay polisin bilgisine 26.11.2020 tarihinde rapor edildiğini ve mesele ile ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi.  Polis, zanlının aynı gün Girne’de tespit edilip derdest emri gereği tutuklandığını anlattı. Polis, zanlının mesele ile ilgili polise bir gönüllü ifade verdiğini ve vermiş olduğu gönüllü ifadesinde suçunu itiraf ettiğini söyledi.  Polis, tahkikatın tamamlandığını belirterek, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

 

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, ithamın ciddiyetine değinerek, zanlının bir ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

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