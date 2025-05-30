  • BIST 9051.01
  • Altın 4157.207
  • Dolar 39.2392
  • Euro 44.4685
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAİranlı kadınların direnişi: Değişim sessiz yaşanıyor

Cinsel saldırı zanlısı teminatla serbest...

» »
İnternet üzerinden tanıştığı 14 yaşındaki erkek çocuğa tecavüz ettiği ve cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen 24 yaşındaki A.A yeniden mahkemeye çıkarıldı.
Cinsel saldırı zanlısı teminatla serbest...

Demirhan Polis Karakolunda görevli polis memuru Ozan kuşak mahkemeye olguları aktardı.

Polis, A.A'nın "16 yaşından Küçük Çocuğa Cinsel Tecavüz ve Cinsel Saldırı" suçlarından tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlının 4 Nisan 2025 tarihinde Haspolat'ta bulunan bir binanın zihinsel engelliler tuvaletinde internet üzerinden Homer isimli arkadaşlık uygulamasından Melih 19 kullanıcı ismini kullanarak tanışıp arkadaş olduğu 14 yaşındaki erkek çocuk ile rızası olmaksızın cinsel ilişkiye girerek '16 yaşından Küçük Çocuğa Cinsel Tecavüz' suçunu işlediğini söyledi. Polis, zanlının ayrıca 2025 yılı Mart- Nisan ayları içerisinde müşteki ile buluşarak gittikleri bir üniversitenin Kapalı Spor Salonu yanında bulunan araç park yerinde kullanımında bulunan araç içerisinde çocukla cinsel temasta bulunarak ' Cinsel Saldırıda' bulunduğunu, ayrıca yine aynı aylar içerisinde Boğaz-Ağırdağ arasında ova içerisinde tekrardan cinsel temasta bulunduğunu açıkladı. Polis, şikâyetin 13 Mayıs 2025 tarihinde yapıldığını, zanlının kullandığı aracın 14.05.2025 tarihinde KGS sisteminden tespit edilerek aynı gün yapılan soruşturma ve tahkikat neticesinde zanlının isminin ve kalmakta olduğu yerin belirlenerek, 15 Mayıs'ta tutuklandığını kaydetti. Polis, zanlının 2 kez mahkemeye çıkarılarak 7 gün ek süre alındığını söyledi.

Polis, zanlının ifadesinde görüşüp konuştuklarını ancak cinsel ilişki olmadığını söylediğini aktardı. Polis, müştekinin rehber öğretmenine olayı anlatması üzerine olayın ortaya çıktığını belirti.  Polis, zanlının aracından DNA ve sperm örnekleri alındığını belirtti.

Polis, zanlının aracında şu anda 17 yaşında olan bir çocuğa ait fotoğraf bulunduğunu, yapılan soruşturmada çocuğun tespit edilerek sosyal hizmet görevlileri eşliğinde ifadesinin alındığını belirtti. Polis, çocuğun ifadesinde zanlı ile 2024 yılında tanıştıklarını, birlikte Yedidalga’ya gittiklerini, zanlının araç içerisindeyken kendisini yanağından öperek cinsel ilişkiye girmek istediğini söylediğini aktardı. Polis, zanlının cep telefonunda yapılan incelemede küçük çocuklara ve yetişkinlere ait görüntü ve fotoğraf tespit edildiğini açıkladı. Polis, soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlının tahkikatın geri kalan kısmına etki edemeyeceğini belirterek, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada 3 gün ispat-ı vücut yapmasına, 200 bin TL nakit teminat yatırmasına ve 3 kefilin birer milyon  TL değerinde kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

 

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • 9 kişi yasaklı göçmen ilan edildi30 Mayıs 2025 Cuma 12:33
  • Tam 19 kilogram... En fazla yağış o bölgelere düştü!30 Mayıs 2025 Cuma 12:32
  • Görevden alma ve atamalar30 Mayıs 2025 Cuma 11:53
  • 474 engelli birey çalışabilir durumda: Her 25 çalışandan 1’i engelli olabilir30 Mayıs 2025 Cuma 10:39
  • KTOEÖS ve KTÖS, Başbakanlık önünde eylem yapacak30 Mayıs 2025 Cuma 08:33
  • İncirli: "Tatar, UBP'den oy alabilecek mi?29 Mayıs 2025 Perşembe 17:33
  • Zehir taciri kaçak çıktı: 2 buçuk kilo hintkeneviri...29 Mayıs 2025 Perşembe 13:43
  • Lefkoşa'da katle teşebbüs...29 Mayıs 2025 Perşembe 13:42
  • Hırsızlıktan 1 yıl 6 ay hapis cezası aldı29 Mayıs 2025 Perşembe 13:42
  • 1 yıl 6 ay hapis yatacak!29 Mayıs 2025 Perşembe 13:40
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti