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Cinsel saldırıya uğrayan kadınlarda ilerleyen dönemlerde beyin hasarı oluşma riski artıyor

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Cinsel saldırıya uğrayan kadınlarda ilerleyen dönemlerde beyin hasarı oluşma riski artıyor
Cinsel saldırıya uğrayan kadınlarda ilerleyen dönemlerde beyin hasarı oluşma riski artıyor

Yeni bir çalışmada, cinsel saldırıya uğrayan kadınlarda bilişsel gerileme, bunama ve felç ile bağlantılı beyin hasarı geliştirme riskinin daha yüksek olduğu belirtildi. Uzmanlar, bunun toplumun gündeminden düşmemesi gereken bir kadın sağlığı sorunu olduğunu ve cinsel şiddet konusuna odaklanılması gerektiğini vurguladı.

Kuzey Amerika Menopoz Derneği'nin toplantısında paylaşılan bir çalışma, cinsel saldırının beden ve zihne uzun süreli etkilerinin neler olduğunu gösterdi.

Pittsburgh Üniversitesi Halk Sağlığı Enstitüsü Kadın Biyodavranış Sağlığı Laboratuvarı profesörü Rebecca Thurston, “Nüfus verilerine bakıldığında, çoğu kadın erken ergenlik ve erken yetişkinlik döneminde cinsel saldırılara maruz kalıyor. Travmanın tedavi edilmemesi, ileride beyinde çeşitli problemlere neden oluyor” dedi.

DEPRESYON RİSKİ ÜÇ KAT ARTIYOR

Thurston, 2018’de yapılan bir araştırmada daha önce cinsel saldırıya uğramış kadınların uğramamış olanlara göre depresyona yakalanma riskinin 3 kat fazla; kaygı bozukluğu ve uykusuzluk hastalığı geçirme ihtimalinin ise iki kat fazla olduğunun bulunduğunu söyledi.

Daha önceki çalışmalarda cinsel travmanın ilerleyen yaşlarda yüksek tansiyon ve trigliserit problemlerine yol açtığı ve kalp krizi geçirme riskini 3 kat arttırdığı bulunmuştu.

DOKTORLAR HASTALARINA TRAVMA GEÇMİŞİNİ SORMALI

ABD’de Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri verilerinde ise, her üç kadından birinin hayatında en az bir kez cinsel saldırıya uğradığını ortaya koydu. Bu kadar yaygın görülmesi nedeniyle Thurston, doktorların hastalarına daha önce cinsel travma geçmişleri olup olmadığını mutlaka sormalarını ve yaşlandıkça kardiyovasküler durumunu buna göre takip etmelerini tavsiye etti.

Ayrıca kadınlara yaşadıklarının kendi hataları sonucu gerçekleşmediğinin hatırlatılmasının ve yalnız olmadıklarının hissettirilmesinin önemli olduğunu belirtti.

CİNSEL TRAVMA SONRASI BEYİNDE NELER OLUYOR?

Brain Imaging and Behavior Dergisi’nde yayınlanacak yeni bir çalışmaya göre ise, daha önce kardiyovasküler hastalık, bunama ve felç geçmişi olmayan orta yaşlı 145 kadının beyin taramasında beyaz madde hiperintensine (manyetik rezonans ile görüntülemede rastlanan açık renkli ve parlak alanlar) bakıldı. Katılımcıların yüzde 68’inin travma geçirdiği ve travma geçirdiğini söyleyenlerin yüzde 23’ünün de cinsel travma geçirdiğini söylediğini belirtildi.

Thurston, cinsel saldırı geçmişi olan kadınların beyinlerinde beyaz madde alanlarının daha fazla göründüğünü söyledi. Bunun felç, bunama, bilişsel gerileme ve ölüme kadar giden kılcal damar hastalıklarıyla karşılaşma ihtimallerinin yüksek olduğu anlamına geldiğini aktardı.

‘Vücudunuzun tamamen ruhsal belirtiler göstermeyen bir hafızası var gibi. Cinsel saldırı ayrıca travmanın ayak izlerini beynimizde v evücudumuzda bırkaıyor.’’

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