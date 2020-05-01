ABD'de Kasım ayındaki genel seçimlerde Demokrat Parti'nin başkan adayı olmasına kesin gözüyle bakılan eski başkan yardımcısı Joe Biden, eski çalışanı Tara Reade'in kendisine yönelttiği cinsel saldırı iddialarını yalanladı.

Konuyla ilgili ilk defa MSNBC'nin Morning Joe programında Cinsel saldırıyla suçlanan demokrat başkan aday adayı Biden, ilk kez konuştu

açıklamalarda bulunan Biden, "Bu iddialar doğru değil, böyle bir şey hiç olmadı" dedi.

Biden, Reade'in cinsel saldırıya uğradığını o dönem birkaç kişiye bildirdiğini söylemesiyle ilgili olarak da, "Bana yönlendirilen hiç bir şikayet hatırlamıyorum" ifadelerini kullandı.

1992-93 yılları arasında ABD Kongresi'nde çalışan Tara Reade, 25 Mart'ta yayınlanan bir podcast programında 29 yaşındayken dönemin senatörlerinden Joe Biden'ın Kongre binası koridorunda "kendisini duvara itip, elini eteğinin altına sokup, parmaklarıyla penetre ettiğini ve aynı zamanda kendisini öptüğünü" iddia etmişti. New York Times'ın Reade'in Katie Halper Show podcastinde anlattıklarını incelemesi üzerine geçen haftalarda yayınladığı makale ise iddianın kamuoyu tarafından duyulmasına vesile oldu.

Reade, 2019 yılında da Union'a verdiği röportajda Biden'ın sıklıkla kendi isteği dışında boynuna ve omuzlarına dokunduğunu aktarmıştı. Eski Kongre çalışanı ayrıca Biden'ın "bacaklarını beğendiği için" bir organizasyonda garsonluk yapmasını istediğini, kabul etmeyince de kovulmasına sebep olduğunu savunmuş ve "daha fazlasını anlatmaktan korktuğunu" da dile getirmişti.