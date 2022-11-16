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Cinsel taciz davası.. Öğretmene 8 gün tutukluluk

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Güney’de 13 kız öğrenciden öğretmenleri hakkında cinsel taciz şikâyeti. Limasol’daki bir ortaokulda öğretmenin 13 kız öğrencisine cinsel tacizde bulunmaktan tutuklandığı bildirildi.
Cinsel taciz davası.. Öğretmene 8 gün tutukluluk

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Limasol’daki bir ortaokulda bir öğretmenin 13 kız öğrencisine cinsel tacizde bulunmaktan tutuklandığını yazdı.

Gazetelere göre, polise ilk şikâyetin yapıldığı cumartesi gününden dün öğleden sonraya kadar aynı bölümden 13 kız öğrenci, öğretmen hakkında cinsel taciz şikâyetinde bulundu, bu sayının artması ve başka bölümlerden de şikâyetler gelmesi bekleniyor.

Gazete, öğretmenin önceki gün Limasol Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldığını ve hakkında 8 gün tutukluluk emri alındığını ancak henüz görevden uzaklaştırılmadığını yazdı.

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