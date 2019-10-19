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Cinsel taciz suçuyla tutuklandı! Otobüste kadının kalçasını 4 kez mıncıklamış!

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Cinsel taciz suçuyla tutuklandı! Otobüste kadının kalçasını 4 kez mıncıklamış!
Cinsel taciz suçuyla tutuklandı! Otobüste kadının kalçasını 4 kez mıncıklamış!

15.10.19 tarihinde Gazimağusa’da bir üniversiteye ait öğrenci otobüsünde ayakta durmak suretiyle okula gitmekte olan M.İ isimli bir kız öğrencinin kalçalarını 4 kez sıkmak suretiyle cinsel tacizde bulunan İran vatandaşı Farhad Yahyavi şikâyet üzerine tutuklandı.

Zanlı bugün 18.10.19 tarihinde Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarıldı. Meselenin tahkikatını yapan polis memuru Halil Metin yemin altında vermiş olduğu şahadetinde zanlının 15.10.19 tarihinde okul otobüsünde seyahat etmekte olduğu bir esnada önünde durmakta olan M.İ isimli bir kız öğrencinin kalçalarını 4 kez sıkmak suretiyle cinsel tacizde bulunduğunu aktardı. Zanlının şikâyet üzerine tutuklandığını belirten tahkikat memuru bir soru üzerine zanlı aleyhine 4 görgü tanığının mevcut olduğunu belirtti.

Mesele ile ilgili tahkikatını tamamladığını belirten tahkikat memuru zanlının ileride görüşülecek davasında hazır bulunmasını sağlamak maksadıyla teminata bağlanmasını talep etti.

Şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler zanlının KKTC haricine çıkışını men ederek kimlik, pasaport ve seyahat belgelerini polise teslimi, 2000 TL nakdi teminat yatırması ve haftada 1 gün polise ispat-ı vücut etmesi şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi. Ayrıca şartları yerine getirmemesi halinde 45 günü geçmemek kaydıyla hükümsüz tutuklu olarak merkezi ceza evine gönderilmesi yönünde de emir verdi. MHA

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