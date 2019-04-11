Cinsel taciz zanlısı teminatla serbest

Şubat 2018 ile 1.4.2019 tarihleri arasında, Facebook’ da sahte isimle açmış olduğu hesabından 500’ün üzerinde bayana cinsel içerikli mesaj gönderen B.Y şikayet üzerine 2.4.2019 tarihinde tutuklanmıştı.

Cinsel taciz ve özel hayatın gizliliğine aykırı suçlardan aleyhine dosya tanzim edilen B.Y iki kez mahkeme huzuruna çıkarılarak aleyhinde toplam 8 gün tutukluluk emri alınmıştı.

Teminata bağlandı

Tahkikatın tamamlanması nedeniyle zanlı bugün teminat maksatları bakımından Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarıldı.

Uzman asker olan evli ve 2 çocuk babası zanlı B.Y in teminat duruşmasında tahkikat memuru Şükrü Keleş olgularla ilgili bilgi verdi.

Şikâyetçi sayısının 5 e ulaştığını aktaran Keleş, tahkikata engel teşkil edecek bir durum olmaması nedeniyle zanlının teminatla bağlanmasını talep etti.

Olguları değerlendiren yargıç Umut İnan zanlının KKTC haricine çıkışını yasaklayarak kimlik, seyahat belgesi ve pasaportunu polise teslimi, 5000 TL nakit yatırması, KKTC vatandaşı muteber iki kişinin 50000’er TL şahsi kefalet imzalaması ve haftada bir gün en yakın polis karakoluna ispat- vücut etmesi şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi. Şartları yerine getiren zanlı ayni gün serbest bırakıldı. (MHA)