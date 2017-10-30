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Cinsel tacizden yargılanacaklar!

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Cinsel tacizden yargılanacaklar!
Savcılık tarihinde ilk kez sosyal medya hesabı olan ‘Facebook’ üzerinden bir suça ceza davası getirdi.

Yeniden Doğuş Partisi Genel Sekreteri Bertan Zaroğlu ve eski Bakanlardan Kenan Akın ile birlikte 6 sanık, CTP Milletvekili Doğuş Derya’ya cinsel tacizde bulunmak suçuyla yargılanıyor.

Yeniden Doğuş Partisi Genel Sekreteri Bertan Zaroğlu ve eski bakanlardan Kenan Akın, CTP Milletvekili Doğuş Derya’ya cinsel tacizde bulunmaktan yargılanacak,

KKTC’de bilişim yasasının olmaması nedeniyle bugüne kadar sosyal medya üzerinden işlenen suçlarda sadece tazminat davası açılırken, Savcılığın ilk defa bu tarz bir suça ceza davası getirmesi önemli bir aşama olarak nitelendirildi.

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