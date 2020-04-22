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Cinsel tacizden yargılanan şarkıcı R.Kelly'nin salgın nedeniyle serbest kalma başvurusu yine reddedildi

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Cinsel tacizden yargılanan şarkıcı R.Kelly'nin salgın nedeniyle serbest kalma başvurusu yine reddedildi
Cinsel tacizden yargılanan şarkıcı R.Kelly'nin salgın nedeniyle serbest kalma başvurusu yine reddedildi

New York ve Chicago'da cinsel taciz suçlamalarından yargılanmayı bekleyen ünlü R&B şarkıcısı R. Kelly'nin, koronavirüs salgını nedeniyle salıverilmek için yaptığı ikinci başvuru da reddedildi.

R.Kelly şu anda gardiyanlar ve mahkumlar arasında koronavirüs tespit edilen Chicago'daki bir cezaveinde tutuluyor.

Ancak yargıç, R.Kelly'nin salınırsa, kefalet koşullarını ihlal edip kaçabileceğini ve tanıkları tehdit edebileceği gerekçesiyle, başvuruyu reddetti.

Daha önce komedyen Bill Cosby'nin de aralarında bulunduğu ünlü mahkumlar koronavirüs nedeniyle tahliye başvurusu yapmıştı.

Donald Trump'ın eski avukatı Michael Cohen ve rapçi Tekashi 69 cezalarını evlerinde doldurmalarına izin verilen mahkumlar arasında.

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