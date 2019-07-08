1. Neisseria menenjiti

Oral seks ölümcül Neisseria menenjitinin bulaşmasına neden olabiliyor.

Meningokok olarak da bilinen Neisseria menenjiti beynin ve omurganın koruyucu zarlarının enfeksiyonuna neden olan ölümcül bir hastalık.

Bu hastalık gittikçe ürogenital enfeksiyonların nedeni olarak görülüyor.

1970'li yıllarda bir araştırmada kendisine oral seks yapan erkek bir şempazenin burun ve boğazından bir bakteriyi penisine geçirmesi incelenmişti.

Araştırmada "Bu hayvan sıklıkla kendisiyle oral-genital temasa giriyor" denilmişti.

Yetişkin insanların yüzde 10'nunda burun ve boğaz arkasında Neisseia menenjit mikrobu bulunuyor. Araştırmalar bu kişilerin cinsel partnerlerine oral seks, dillerin kullanıldığı öpüşme ya da enfeksiyonlu damlalarla temasla bulaştırabildiklerini gösterdi.

Araştırmacılar bu bulaşma yollarından hangisinin Avrupa, Kanada ve ABD'de eşcinsel ve biseksüel erkeklerde hastalığın yayılmasına neden olduğundan emin değil.

Ancak heteroseksüel erkekler üzerinde yapılan araştırmalarda bu hastalığın oral seks yoluyla bulaştığı anlaşıldı.

Bilim insanları 2015 yılında bir kaç ABD kentinde görülen hastalığın DNA'sını aldıklarında Neisseria belsoğukluğu mikrobunun bir akrabası olduğunu fark ettiler.

Bu mutasyon cinsel yolla bulaşan enfeksiyonun yayılmasını hızlandırdı.

Neisseria menenjitinin beş çeşidi var ancak sadece iki tür aşısı bulunuyor.