  • BIST 2.460,43
  • Altın 926.772
  • Dolar 14.5911
  • Euro 15.903
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAKıbrıs Türk Restorancılar Birliği; Biz vatandaşların aklını ve ekmek teknelerimizi kaybettiriyorlar!

Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar pandemide arttı

» »
Uzmanların açıklamasına göre, ABD'de cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar 2020'de rekor seviyeye yükseldi.
Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar pandemide arttı

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nden (CDC) alınan yeni verilere göre, cinsel yolla bulaşan enfeksiyon oranları 2020’de Covid-19 pandemisinin ilk aylarında kısa bir süre düştükten sonra yeniden canlandı ve 2019 seviyelerinin üzerine çıkarak yılı rekor bir seviyede tamamladı.

Guardian’da yer alan habere göre, CDC’li araştırmacılar, 2020 Cinsel Yolla Bulaşan Hastalık Sürveyansı raporunun, Covid-19’un kişisel sağlık hizmetlerini nasıl etkilediğini ve kıt halk sağlığı kaynaklarını yıllardır yükselişte olan cinsel yolla bulaşan hastalıklardan nasıl uzaklaştırdığını gösterdiğini söyledi.

Sonuç olarak, kaynakları Covid-19 pandemisine yönlendirmek gençlerin, azınlıkların ve eşcinsel ya da biseksüel kişilerin yeni cinsel enfeksiyonlardan dolayı sorun yaşamasını artırdı.

15 VE 24 YAŞ ARASINDA YAYGINLAŞTI

CDC adına konuşan Dr. Jonathan Mermin, yeni verilerin “Covid-19’un cinsel yolla bulaşan enfeksiyon oranları üzerindeki etkisinin şimdiye kadarki en net resmini” sunduğunu söyledi. 

CDC’nin yeni raporu, pandeminin ilk yılı olan 2020’yi ve karantina, sosyal mesafe ve korku ile geçen bir zamanı kapsıyor. Yeni raporda bel soğukluğu, klamidya ve frengi oranları da mevcut.

2020’nin başlarında, sosyal mesafenin cinsel yolla bulaşan hastalık oranlarını azaltabileceği ortaya çıktı. Ancak, yıl sonuna kadar az sayıda enfeksiyon 2019’da görülen seviyelere yükseldi. Uzmanlar sadece gonore oranlarının yıl sonuna kadar %10 arttığını paylaştı.

Klamidya oranları 2020’de %13 düştü, ancak araştırmacılar düşüşün iyi bir haber olmadığını belirtti. Aksine, klamidya tipik olarak asemptomatik bir rahatsızlık olduğundan pap smear gibi yüz yüze yapılan taramalarda tespit ediliyor. İnsanlar 2020’de bu ziyaretleri erteledikleri için çoğu vaka muhtemelen teşhis edilmedi.

CDC’den Dr. Leandro Mena, “Bazı ırksal ve etnik azınlık gruplar, cinsel yolla bulaşan hastalık oranlarını yüksek seviyede yaşamaya devam ediyor” dedi ve yeni enfeksiyonların yarısının 15 ila 24 yaşındakiler arasında olduğunu söyledi.

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • AIDS'i Tamamen Yenen Üçüncü Kişi Ve İlk Kadın Oldu!17 Şubat 2022 Perşembe 23:00
  • DSÖ’ye Göre ‘Zevk’ Vurgusu, Güvenli Seksi Teşvik Edebilir17 Şubat 2022 Perşembe 20:05
  • Koronavirüs Aşısı Kısırlık Yapar mı?11 Şubat 2022 Cuma 00:00
  • Uzmanlar Uyardi: Cinsel Yolla Bulaşan Antibiyotiğe Dayanikli Bakteri Yayiliyor08 Şubat 2022 Salı 18:14
  • Bilim İnsanları Neden Bazı Erkeklerin Seks Bağımlısı Olduğunu Tespit Etti03 Şubat 2022 Perşembe 23:34
  • Kuşlar Arasında Cinsel Yolla Bulaşan Hastalık Salgını: İnsanlara Da Geçiyor Uyarısı03 Şubat 2022 Perşembe 21:41
  • Cinsel ilişkiden sonra idrarınızı yapmanız gerektiğini biliyor musunuz?29 Ocak 2022 Cumartesi 01:00
  • 'Koronavirüs salgını tek gecelik ilişkileri bitirdi, uçuk fantezileri arttırdı'27 Ocak 2022 Perşembe 23:35
  • Cinsel İlişki Esnasında Ölüm Yalnızca Orta Yaş Erkeklerle Sınırlı Kalmıyor26 Ocak 2022 Çarşamba 23:00
  • Cinsel Hayatınızı Önemsiyorsanız Hemen O Telefonu Elinizden Bırakın!26 Ocak 2022 Çarşamba 00:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti