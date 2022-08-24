  • BIST 3.060,30
  • Altın 1021.605
  • Dolar 18.1456
  • Euro 18.0796
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKALezzetine kanıp aşırıya kaçmayın!

Cinsel yolla bulaşan hastalıkları işte bu şekilde tespit ediyorlar

» »
Bir uzman, insanlara cinsel yolla bulaşan hastalık kontrollerini düzenli yaptırmaları ve cinsel sağlığı korumak için güvenli seks yapmaları tavsiye edilse de, partnerin enfekte olup olmadığını tespit etmenin bir hilesi olduğunu söyledi.
Cinsel yolla bulaşan hastalıkları işte bu şekilde tespit ediyorlar

İngiltere’deki Chemist Click eczanesi, “bir kişide cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar (CYBE) olup olmadığını gözlerinden anlayabilirsiniz” diyor.

Genital akıntıdaki değişiklikler, cilt dokusu ve koku gibi şeyler genellikle CYBE söz konusu olduğunda dikkat edilmesi gereken en yaygın semptomlar, ancak Daily Star’ın haberine göre eczane, hem erkeklerde hem de kadınlarda göz enfeksiyonuna neden olabileceğinden, göz akıntısının genital herpes belirtisi olabileceğini de söyledi.

shutterstock_1714541392-660x372.jpg

Bu aynı zamanda göz uçuğu olarak da bilinebilir ve bir veya iki gözün ağrı veya hassasiyet hissetmesine neden olarak genellikle akıntıya neden olur.

Ayrıca ağızda, dudaklarda ve genital bölgelerde ağrılı uçuk veya kabarcıklar yaşanabileceği söylenir.

shutterstock_1099281935-660x440.jpg

TEMASLA BULAŞABİLİR

Kaşıntılı, kaşınan gözlerin kızarmasına ve ağrımasına neden olan belirtiler de gözdeki klamidya belirtisi olabilir.

Eczane, bunun, gözün enfekte bir kişinin genital sıvısıyla doğrudan temas etmesi durumunda meydana gelebileceğini ve kişinin şişmiş veya kabuklu göz kapakları geliştirmesine yol açabileceğini söylüyor.

Chemist Click eczacısı Abbas Kanani, “Bunlardan herhangi birini yaşıyorsanız, muayene için doktorunuza veya gözlükçünüze gitmelisiniz” uyarısında bulundu.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ertesi gün hapı nedir?13 Ağustos 2022 Cumartesi 13:21
  • Uzmanı açıkladı: Corona virüsü nedeniyle libido eksikliği yaşayanlar bu yiyeceklere yönelebilir11 Ağustos 2022 Perşembe 23:15
  • Bilim insanlarından elektronik sigara içenlere uyarı: İktidarsızlık sebebi10 Ağustos 2022 Çarşamba 23:40
  • Uzmanlar belirtiyor! Orgazm olmak için en uygun pozisyon05 Ağustos 2022 Cuma 23:35
  • Kadınlar da Yumurta Dondurma İşlemine Dikkat!04 Ağustos 2022 Perşembe 07:48
  • Cinsel yolla bulaşıyor02 Ağustos 2022 Salı 23:58
  • Uzmanlardan maymun çiçeği uyarısı: ‘Cinsel partner sayısını azaltın’28 Temmuz 2022 Perşembe 22:01
  • Hamilelik Öncesi Ağız ve Diş Sağlığına Dikkat!26 Temmuz 2022 Salı 09:35
  • Astronotlar uyarıldı: Uzayda mastürbasyon yapmayın24 Temmuz 2022 Pazar 22:51
  • Hamile kalmada erkeğin yaşının da önemi varmış24 Temmuz 2022 Pazar 17:58
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti