Cinsel yolla bulaşan hastalıkları işte bu şekilde tespit ediyorlar

Bir uzman, insanlara cinsel yolla bulaşan hastalık kontrollerini düzenli yaptırmaları ve cinsel sağlığı korumak için güvenli seks yapmaları tavsiye edilse de, partnerin enfekte olup olmadığını tespit etmenin bir hilesi olduğunu söyledi.

İngiltere’deki Chemist Click eczanesi, “bir kişide cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar (CYBE) olup olmadığını gözlerinden anlayabilirsiniz” diyor.



Genital akıntıdaki değişiklikler, cilt dokusu ve koku gibi şeyler genellikle CYBE söz konusu olduğunda dikkat edilmesi gereken en yaygın semptomlar, ancak Daily Star’ın haberine göre eczane, hem erkeklerde hem de kadınlarda göz enfeksiyonuna neden olabileceğinden, göz akıntısının genital herpes belirtisi olabileceğini de söyledi.

Bu aynı zamanda göz uçuğu olarak da bilinebilir ve bir veya iki gözün ağrı veya hassasiyet hissetmesine neden olarak genellikle akıntıya neden olur.

Ayrıca ağızda, dudaklarda ve genital bölgelerde ağrılı uçuk veya kabarcıklar yaşanabileceği söylenir.

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Kaşıntılı, kaşınan gözlerin kızarmasına ve ağrımasına neden olan belirtiler de gözdeki klamidya belirtisi olabilir.

Eczane, bunun, gözün enfekte bir kişinin genital sıvısıyla doğrudan temas etmesi durumunda meydana gelebileceğini ve kişinin şişmiş veya kabuklu göz kapakları geliştirmesine yol açabileceğini söylüyor.

Chemist Click eczacısı Abbas Kanani, “Bunlardan herhangi birini yaşıyorsanız, muayene için doktorunuza veya gözlükçünüze gitmelisiniz” uyarısında bulundu.