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Cinsel yolla bulaşıp kansere neden oluyor!

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Cİnsel yolla bulaşan hastalıklar nelerdir? Cinsel yolla bulaşan hastalıklar hakkında tüm merak edilenleri sizler için hazırladık!
Cinsel yolla bulaşıp kansere neden oluyor!

Cinsel yolla bulaşan hastalıklar nelerdir? Cinsel yolla bulaşan bazı hastalıklar ciddi tehlikeli sonuçlar doğurabiliyor. Dünyada cinsel yolla bulaşan hastalık sayısı da azımsanmayacak kadar fazla. İşte cinsel yolla bulaşan hastalıklar konusunda tüm merak edilenleri Üroloji Uzmanı Op.Dr Berk Karataş'tan öğrendik! 

DÜNYADA CİNSEL YOLLA BULAŞAN HASTALIK SAYISI OLDUKÇA FAZLADIR 

Cinsel yolla bulaşan hastalıklar dünyada oldukça fazla olarak görülmektedir. Genel olarak bir rakam vermek gerekirse dünyada 320 milyon kişinin cinsel yolla bulaşıcı hastalık kaptığı tespit edilmiştir. Bu hastalıklara tedavi masrafları da eklendiğinde ciddi bir kayıp olduğu ortaya çıkmaktadır. Hele hele ki iş gücü kaybının fazla olduğu bir dönemde. Cinsel yolla bulaşan hastalıklardan korunmak oldukça basittir. Fakat bazı hastalıklar vardır ki ciddi sonuçlara yol açmaktadır. Eğer bir kişi ile 6 ay boyunca haftada bir ya da daha fazla sürede beraber olmuyorsanız bu durum şüpheli bir cinsel ilişkiyi barındırmaktadır. Kısacası tanıdığınız bir kişi ile bir gece ilişkiye girmeniz ile hiç tanımadığınız biriyle ilişkiye girmeniz açısından fark yoktur. Her ikisi de şüpheli ilişkidir. 

AİDS VE HEPATİT BU HASTALIKLARDAN EN ÖNEMLİ OLANLARIDIR 

Cinsel yolla bulaşan hastalıklardan en sık raslanılanı homoseksüel ilişkidir. En az hastalık rastlanılanı ise öpüşme yolu ile olandır. AİDS ve Hepatit (sarılık) gibi tedavisi olmayan hastalıklar bu yollardan herhangi birisi ile geçebileceği için bu hastalıklar çok önemlidir.

CİNSEL YOLLA BULAŞAN BİRÇOK HASTALIK BULUNMAKTADIR 

Cinsel yolla bulaşan birçok hastalık bulunmaktadır. Bunlar; Üretrit, genital uçuk, genital siğil, sfilis,AIDS, Hepatit bu gibi hastalıklar genital yolla bulaşan rahatsızlıklar arasında bulunmaktadır. 

ÜRETRİT YANİ BEL SOĞUKLUĞU:

Bu hastalığın halk arasında bilinen ismi bel soğukluğudur. En sık görülen hastalıklardan biridir. Hastalık vücuda girdikten sonra şikayetler gene olarak 4-6 hafta sonrası görülmeye başlamaktadır.  Hastalığın belirtileri genellikle akıntı şeklinde olmaktadır. Sarı ya da yeşil akıntı görülmektedir. Bu hastalık genellikle antibiyotik ile tedavi edilmektedir. Bel soğukluğu hastalığından korunmanın en etkili yolu ilişki sırasında prezervatif kullanmaktır. 

 SFİLİS: 

Genital bölgede yaralar şeklinde başlamaktadir. Bir süre sonra tüm vücuda yayılmaktadır. Erken tanı konulursa tedavisi kolay ve basittir. Tanı geç konulduğunda tedavi imkansız hale gelebilir. 

GENİTAL UÇUK: 

HSV adı verilen bir virüs tarafından oluşturulur. Bu enfeksiyon genellikle tekrarlayan enfeksiyonlar listesinde yer almaktadır. Hastalığın belirtileri arasında ağrı ve kaşıntı vardır. Hastalık antiviral ilaçlar ile tedavi edilmektedir. 

GENİTAL SİĞİL: 

Bu hastalık ise çiftler arasında en çok tartışmaya sebep olan hastalıklardan biridir. Genellikle temas yoluyla geçtiği için kişilr arası ilişkiyi sıkıntıya sokmatadır. HPC virüsü tarafından oluşturulur. Kadınlarda rahim ağzı kanserine sebep olmaktadır. 

Çiftlerin birbirinden önceki ilişkilerinden bu hastalığı kapmış olabilirler. Hastalık herhangi bir zamanda aktif hale gelebilir. Bu yüzden çiftlerin birbirlerini suçlamamaları gerekir.

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