Cinselliği artırıp sizi havalara uçuracak 13 yiyecek

Geçmişten günümüze her derde deva olan bitkilerin cinsel yaşamınız için de etkili olduğunu biliyor muydunuz?Cinsel hayatınızı renklendirecek şifalı bitkileri sizler için derledik.

1. Bol maydanoz ile ruhsal dinginliğe ulaş.

Çoğu kişinin tüketmekten hoşlanmadığı maydanoz, tam bir vitamin deposudur. Bedensel ve ruhsal yorgunluğu giderir. İçerdiği B12 vitamini sayesinde seks gücünde etkilidir.

2. Ginseng ile cinsel hayatını ateşle!

Uzakdoğu'da ilaç yapımında kullanılan ginseng, yaşlanma karşıtıdır. Hormonların düzenli çalışmasına destektir ve cinsel isteği arttırır.

3. Polen ile afrodizyak etkisini hisset.

Arı poleni güçlü bir afrodizyak etkiye sahiptir. Yaşam için gerekli pek çok unsuru, en yüksek oran ve kalitede içerir.

4. Isırgan otu mucizesine hazır ol.

Sayısız faydası olan ısırgan otu, cinsel isteksizliği azaltır. Isırgan otunu bal, yoğurt, pekmez ile karıştırarak tüketebilirsiniz.

5. Şifalı bitki yulafın gücüne güven.

Yulafı bu kadar önemli kılan, şüphesiz içerdiği zengin mineraller ve bileşenlerdir. Özellikle kadınlar için cinsel isteksizliği giderir. Hormonları düzenler ve cinsel hayata katkı sağlar. Süt ve yoğurt ile tüketebilirsiniz.

6. Vücudunu zencefil ile uyar.

Soğuk algınlığı ve bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek için kullanılan zencefilin, tarihten bu yana cinsel gücü artırıcı yanını da unutmamak lazım. Bal veya limon ile karıştırılarak tüketilebilir.

7. Sağlık için gerekli her şey onda!

Yapılan araştırmalar, kekik gibi bitkilerin hem kadın hem erkeklerde cinsel arzu ve gücü arttırdığını ortaya koymuştur. Özellikle kadınlarda hormonların düzenli çalışmasına destektir.

8. Artık kimyon deyince aklına sadece köfte baharatı gelmeyecek.

Kimyon, hormonları çalıştırır ve sinirleri kuvvetlendirir. Özellikle erkelerde cinsel isteği ve gücü arttırdığı tespit edilmiştir.

9. Kokusu ile aklımızı başımızdan alan: Vanilya!

Kek ve pastaların baş rol oyuncularından vanilya, cinsel gücü arttırır. Vücuda bol bol enerji verir.

10. Artsın libidolar!

Antiseptik özellikleri olan tarçın, afrodizyak olarak da kullanılmaktadır. Hormonlar üzerinde etkilidir ve cinsel gücü arttırır.

11. Cinsel güce güç katan lavanta!

İyileştirici etkisi ile bilinen hoş kokulu lavanta, cinsel gücü arttırır. Ayrıca sinirleri yatıştırıcı etkisi vardır.

12. Mutluluk sebebi: Haşhaş!

Ağrı kesici etkisi ile bilinen haşhaş, cinsel istek ve performans üzerinde etkilidir.

13. Sarımsağın cinsel güce etkisi!

Halk arasında, yüzyıllar boyunca birçok hastalık ve rahatsızlığa çare olarak kullanılan sarımsak; kalsiyum, fosfor ve demir içerir. Cinsel gücü arttırır ve sperm kalitesini olumlu yönde etkiler.