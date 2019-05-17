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Cinselliğin 4 altın kuralı

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Cinsel organınızın sağlığı aynı zamanda hem yaşam kalitenizi etkiler hem de cinselliğinizi. İşte bu yüzden cinsel organınızın sağlığını göz önünde bulundurun!
Cinselliğin 4 altın kuralı

Cinselliğin en temel yolu sağlıktan geçiyor! Cinsel organınızın sağlığını ve hijyenine çok dikkat etmelisiniz. Oldukça hassas ve dikkat edilmesi gereken cinsel organ hem cinselliğinizi hem de sağlığınızı olumlu ve olumsuz yönde etkilemektedir. Bunun için 'Cinsel organ sağlığı için dikkat edilmesi gerekenler neler? Cinsel organ sağlığı için ne yapılmalı?' sorularına yanıt aradık! İşte cinsellikte ve cinsel sağlıkta dikkat edilmesi gereken 4 altın kural!

BULAŞICI HASTALIKLARA KARŞI KORUNUN!

Cinsel ilişki esnasında korunmak vajina sağlığınız için alabileceğiniz en iyi önlem. Özellikle de birden fazla partneriniz varsa mutlaka prezervatif kullanmalı ve partnerinizin güvenirliğinden emin olmalısınız. Ancak prezervatifin de hiçbir zaman %100 koruma sağlamadığını unutmayın ve rahim ağzı kanseri başta olmak üzere birçok hastalığa sebep olabilecek durumlara karşı önlem almak üzere düzenli olarak jinekolojik muayene yaptırın

KİMYASAL ÜRÜNLERE DİKKAT!

Vajina temizliği için satılan ürünleri çok fazla kullanmamaya dikkat edin. Ne kadar doğal olduklarını iddia etseler de bu ürünlerin PH değerleri vajinanız için uygun değildir ve bu bölgeninn kendi florasını bozacaktır. Vajina herhangi bir hastalık söz konusu değilse temiz ve aynı zamanda kendini de rahatça temizleyen bir orandır. Bu konuda içiniz rahat etmezse bir doktordan görüş alın.

HER ŞEYİN YOLU SAĞLIKLI BESLENMEDEN GEÇİYOR!

Sağlıklı beslenme vücudumuzun diğer organlarında olduğu gibi vajina sağlığı için de elzemdir. Özellikle sağlıksız yağlardan zengin ve fazla şekerli beslenme vajina sağlığınızı bozacak mantar gibi organizmaların çoğalmasına ve bu bölgenizde sorunlar yaşamanıza sebep olur.

SIK SIK İÇ ÇAMAŞIRI DEĞİŞTİRİN

Doğru iç çamaşırı tercihi vajina sağlığınız için çok önemlidir. Düşünün; iç çamaşırlarınız gün içinde çok uzun süre cinsel organlarınıza temas eder. Mutlaka pamuktan yapılma, nefes alan kumaşlar tercih edin. Sentetik kumaşlar tahrişten mantara kadar birçok soruna yol açabilir. Evde bulunduğunuz sürece çamaşır giymemeyi ve cinsel organlarınıza hava aldırmayı da deneyebilirsiniz.

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