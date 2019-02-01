Californication Yetenekli bir yazar olan Hank Moody, yazdığı şeylerde tıkanması ve özel hayatında yaşadığı sorunlar gibi konular üzerinde dizi ele alınıyor. Ailesel sorunları bir kenara bırakırsak, Hank hayatın tadını çıkarıyor ve tüm zaafları ise alkol, uyuşturucu ve kadınlardır.

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