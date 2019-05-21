  • BIST 85.310
  • Altın 247,939
  • Dolar 6,0466
  • Euro 6,7481
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKASağlık Bakanlığı bromat miktarları uygun çıkan su markalarını açıkladı

Cinsellik hakkında kulaktan kulağa yayılan hurafelere dikkat!

» »
Toplumda kulaktan kulağa yayılan cinsellik hakkında doğru bilinen yanlış bilgi kirliliğine dikkat! İşte cinsellik hakkında doğru bilinen yanlış hurafeler.
Cinsellik hakkında kulaktan kulağa yayılan hurafelere dikkat!

Cinsellik hem kadın hem de erkeklerin detaylarını atlamaması ce cinsel hayata dair ne istediklerin bilinmesi gereken konulardan biridir. Her ne kadar cinsellik hakkında bilinmesi gerekenler kolay bir şekilde ulaşılabilse de toplumda geçmişten günümüze kadar kulaktan kulağa uzanan cinsel ilişki hakkında doğru bilinen yanlışlar günümüzde de sinyalini veriyor. Peki cinsellik hakkında doğru bilinen yanlışlar nelerdir? Cinsellik hakkında hataya düşülmemesi gereken hurafeleri Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği (CİSED) sıraladı!

ERKEKLER HER ZAMAN CİNSEL İLİŞKİYE HAZIRDIR!

Erkek de etten kemikten yaratılmış bir varlıktır. Cinsellik mekanik bir şekilde yaşanılacak bir süreç değildir. Cinsel yaşamı etkileyebilecek stres, eş sorunu, iş hayatında var olabilecek sorunlar, geçirilen hastalıklar gibi hayatın getirdiği olumsuzluklar ve sayılabilecek birçok faktör karşısında kadın veya erkek tüm canlıların cinsel yaşantısı negatif etkilerle karşılaşabilir. 2- Tüm fiziksel yakınlaşmalar sevişme ile sonuçlanmalıdır.

Cinsel birleşme, sevişmenin, partnerlerin karşılıklı keyif almalarını sağlayan yönlerinden biridir. Ama keyif almanın tek yolu değildir. Cinsel birleşme dışındaki, karşılıklı keyif alınabilecek diğer yönlerinin ihmal edilmesi, cinsel ilişkide yakınlık, sıcaklık gibi duygusal yönlere daha çok gereksinim duyan kadını hayal kırıklığına uğratabilir ve cinsel ilişkiye katılımını ve zevk almasını engelleyebilir.Fiziksel yakınlık; dokunmak, sarılmak, öpmek sadece cinsel ilişki isteğinin, sevişmenin değil aynı zamanda sevgi, güven saygı şefkat ve ifadesidir.

SEVİŞME ORGAZM OLMA İLE BİTMELİ!

İyi sevişme, eşlerin, istekle başlayarak karşılıklı haz alabilmelerine dayanır. Bununla birlikte orgazm yaşanır ya da yaşanmaz. Orgazmın yaşanmaması o ilişkiden haz alınmadığı, tatmin olunmadığı anlamına gelmez.Bu hurafe partnerlerin ilişkinin başından itibaren orgazmın yaşanıp yaşanmayacağına odaklanmalarına, bu da yaşanan hazzın sürdürülememesine dolayısıyla orgazmın ulaşılamaz hale gelmesine neden olabilir. 4- Cinsellik hakkında konuşmak ve düşünmek ayıptır.

Toplumsal olarak cinselliğe yüklenilen olumsuz duygu ve düşünceler ve cinselliği ayıp yasak ve günah üçgeninde yaşamak cinselliğin konuşulmasına engeldir. Oysaki çiftlerin cinsellikten beklentilerini konuşmaları, cinsellik ile ilgili duygu ve düşüncelerini paylaşmaları şart. Bu da yaşanılacak cinselliği olumlu yönde etkileyecek bir unsurdur.Ayrıca cinsel kimliğin oluştuğu dönemde önce aileden sonra okullardan alınacak doğru cinsel eğitim, bireylerin kendi bedenlerini, kendi cinselliklerini sağlıklı bir şekilde tanımalarını sağlayacağı için ileride yaşayacakları cinselliğe olumlu katkılar sağlar.

SEKSİN SONUNDA İKİ TARAFINDA ORGAZM OLMASI DEMEKTİR

Orgazm, uzun süreli cinsel uyarı sonucunda ulaşılan ve kişiye zevk veren fizyolojik ve psikolojik durumdur. Kadının ve erkeğin cinsel yanıtlarının fizyolojik farklılığı nedeniyle çiftler orgazm olacakları anı tam olarak belirleyemezler. Birbirlerinin yanıtlarını tam olarak ve anında bilememeleri gibi birçok nedenle de çiftler aynı anda orgazm olamazlar. Birlikte orgazm olmak, iyi bir cinsel ilişki için zorunlu ya da daha çok zevk almak için gerekli de değildir. Aynı anda orgazm olmanın mutlaka gerekli olduğu düşüncesi, kadın ve erkeğin yaşayacağı cinsel yaşamda beklenti düzeyini artırmakta ve o an yaşayacakları hazları kaçırmalarına neden olmakta.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Vajinal kaşıntının 6 önemli nedeni10 Mayıs 2019 Cuma 19:30
  • Doğum kontrol hapları zararlı mı duyunca çok şaşıracaksınız!04 Mayıs 2019 Cumartesi 13:04
  • “Sperm sayısı son 30 yılda yüzde 39 azaldı”20 Nisan 2019 Cumartesi 23:25
  • Yapılan araştırmalara göre huzursuz bağırsak sendromu her 5 kadından 1'inin seks hayatını mahvediyor13 Nisan 2019 Cumartesi 12:18
  • Erkek doğum kontrol hapı başarıyla test edildi 28 Mart 2019 Perşembe 13:31
  • 'Düzenli cinsel aktivite, böbrek taşını düşürmede yüzde 80 etkili'16 Mart 2019 Cumartesi 13:48
  • T.C. Sağlık Bakanlığı, prezervatif dağıtacak: Uzunluğu 16 cm'den az olmayacak, pürüzsüz ve kayganlaştırıcı ile kaplı olacak15 Mart 2019 Cuma 16:06
  • Bilimsel çalışmalar da destekliyor! Yoğurt vajina için faydalı09 Mart 2019 Cumartesi 16:00
  • Belçika bakirelik testini yasakladı26 Şubat 2019 Salı 11:14
  • İsveç Kraliyet ailesinin tacını çalan hırsıza hapis cezası22 Şubat 2019 Cuma 22:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti