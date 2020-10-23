  • BIST 1.196
  • Altın 489,333
  • Dolar 7,9475
  • Euro 9,4145
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAPilli:1'i yerel 3 yeni vaka!

Cinsellik üzerine erkek varsayımlarını sarsan feminist araştırmacı Shere Hite 77 yaşında öldü

» »
Cinsellik üzerine erkek varsayımlarını sarsan feminist araştırmacı Shere Hite 77 yaşında öldü
Cinsellik üzerine erkek varsayımlarını sarsan feminist araştırmacı Shere Hite 77 yaşında öldü

'Hite Raporu: Kadın Cinselliği Hakkında Ulusal bir Araştırma' başlıklı çalışması 1976 yılında yayınlandığından bu yana 50 milyonu aşkın satan feminist akademisyen-yazar Dr Shere Hite, 77 yaşında, Londra'da hayatını kaybetti.

ABD'de 3 bin 500 kadınla yapılan kapsamlı görüşmelere dayanan Hite Raporu, birçok kadının erkek cinsel organının penetrasyonuyla orgazm olmadığını ortaya koyarak, egemen erkek varsayımlarına meydan okuması bakımından bir dönüm noktası sayılıyor.

O dönem ABD'de çok satan erkek dergisi Playboy tarafından "erkek düşmanı" diye tanımlanıp, kelime oyunuyla Hite değil "Hate (Nefret) Raporu" diye anılan çalışma, kadınları, cinsel hayatlarının kontrolünü kendi ellerine almaya ve neden zevk aldıklarını ya da almadıklarını özgürce keşfetmeye çağırıyordu.

Shere Hite 2011 yılında Guardian gazetesine verdiği bir mülakatta "O dönem cinsellik konusunu inceleyen tek feminist araştırmacı bendim. Cinsel faaliyet kavramını, kadın orgazmını ve mastürbasyonunu da kapsayacak şekilde genişletmeye çalıştım" demişti.

Hite'ın eşi Paul Sullivan, eşinin Çarşamba günü Londra'nın Tottenham semtindeki evlerinde yaşama veda ettiğini doğruladı.

'Bir dönüm noktası'

Hite ABD'nin muhafazakar eyaletlerinden Missouri'de henüz çocuk yaşta (16) bir annenin kızı olarak doğdu ve büyükanne ve büyükbabası tarafından büyütüldü.

1970'li yılların başlarında Columbia Üniversitesi'nde lisans üstü araştırmasını yaptığı sırada Olivetti daktilosunun reklamı için çıplak poz vermişti.

Playboy dergisi bu reklamı "Daktilo o kadar akıllı ki, onun akıllı olması gerekmiyor" altyazısı ile yayınladı. Hite, reklama karşı yapılan protesto gösterilerini destekledi.

En çok tanındığı çalışması olan Hite Raporu'nu yayınladıktan sonra ABD'de çoğu da aşırı kişiselleşen saldırı ve eleştirilere maruz kalan Hite, 1995 yılında Amerikan vatandaşlığını reddetti.

14 yıl Alman piyanist Friedrich Horicke ile sürdürdüğü evlilik 1999 yılında sona erdi.

Çeşitli Avrupa şehirlerinde yaşadıktan sonra Londra'ya yerleşti ve burada ikinci eşi Paul Sullivan ile yaşadı.

2011 yılında kendisiyle mülakat yapan, ve ilişkisini sonra da sürdüren yazar Julie Bindel, Hite'ın son yıllarda Alzheimer ve Parkinson hastalıkları çektiğini söyledi.

Bindel, "Araştırması bir dönüm noktasıydı. 1960'lardaki sözde cinsel devrimin net başarısızlığından sonra, bir çok bakımdan 1970'lerde gerçek kadın cinsel devrimini başlatmış oldu. 1960'larda kadınlar hiç bir zaman cinsel haz diye bir hakları olduğunu düşünmemişlerdi. Shere Hite ilk defa kadının cinsel hazzını önceledi" diyor.

"Erkeklerin esas kadınların ikincil olduğu verili pozisyonun karşısına, kadınların deneyimlerinin merkezde olduğu bir araştırmayla çıktı. Bu bir çok kadın açısından kendi bedenleri, cinsel özgürleşmeleri ve cinsellikten haz alabilmeleri açısından çok şey anlattı" diye sürdürüyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bilim Kurulu üyesi: Grip ve Covid-19 ancak hastanede ayırt edilebilir23 Ekim 2020 Cuma 12:50
  • Uzmanından 'Gençlik aşısı, ölümcül alerjik reaksiyona neden olabilir' uyarısı23 Ekim 2020 Cuma 11:19
  • Maske Alerjisi Belirtileri Nelerdir?23 Ekim 2020 Cuma 10:29
  • Ağız gargarası ve burun banyosu koronavirüsleri 30 saniyede öldürdü23 Ekim 2020 Cuma 09:47
  • ABD'de Kovid-19 Tedavisi İçin İlk Defa Bir İlaç Onaylandı23 Ekim 2020 Cuma 09:33
  • Her gün tüketiyoruz. İşte zararları!22 Ekim 2020 Perşembe 21:15
  • Pandemi anıları gelecek nesiller için arşivleniyor22 Ekim 2020 Perşembe 21:00
  • Türkiye'de son 24 saatte 71 kişi hayatını kaybetti, yeni hasta sayısı 2102 olarak açıklandı22 Ekim 2020 Perşembe 20:50
  • Koronavirüs aşısı: Brezilya'da bir gönüllünün aşı deneylerinde ölmesine ilişkin incelemede 'güvenlik açığına rastlanmadı'22 Ekim 2020 Perşembe 20:46
  • Türkiye'nin en büyük başarısı, DSÖ'nün 'en etkili' dediği ilacı kullanması22 Ekim 2020 Perşembe 20:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti