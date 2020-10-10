'Grinin Elli Tonu' adlı kitabı okuduysanız ve sonrasında cinsellikten soğuduysanız, yalnız değilsiniz Nitekim çoğu kişi, kitabın kişinin cinsel dürtülerini harekete geçirdiğini tahmin etse de, Illinois Üniversitesi'nden araştırmacılar tarafından yapılan bir araştırmaya göre, kitap tam aksine cinsel isteği azaltıyor.



Uzmanlar, çiftler arasındaki fiziksel iletişimin en etkili yolu olarak kabul edilen cinsellikle ilgili 10 çarpıcı gerçeği açıkladı.