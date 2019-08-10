1. “Bir ilişkiniz varsa mastürbasyon yapmak eşinizin cinsel anlamda yetersiz olduğunu gösterir”

Belki de en yaygın yanlış bilgilerden biri de mastürbasyon hakkında. Bekar olmak, tek eşli bir ilişkide olmak ya da herhangi başka bir ilişkide olmak fark etmeksizin mastürbasyon sağlıklı, normal ve cinsellik dürtüleri olan herkes için normaldir. Birçok kişi partneri/eşi mastürbasyon yapıyorsa kendisini yetersiz olarak görse de mastürbasyon cinselliğin oldukça normal bir ifade seçeneği.